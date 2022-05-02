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3名登山客攀合歡西峰下山抄捷徑迷途 警消凌晨救到人
不少民眾利用勞動節連假登山健行，昨一支4人登山隊攀登合歡西峰，其中3人因腳程較慢，下山時盼縮短路徑，因此更動路線，未料迷路又碰上溪水上漲，昨晚對外求援，經搜救人員馳援，今凌晨找到他們，並將其帶下山，結束一場虛驚。
據了解，這支4人登山隊為2男2女，昨休假相約單攻合歡北峰、西峰，昨上午從合歡山小風口的合歡北峰登山口入山，抵達北峰後轉往攀登西峰，但山區陰雨起霧、氣溫驟降，加上西峰路遙、難度高，下午2時許決定放棄，原路折返下山。
但回程下山時，其中2女1男因腳程較慢，與另1人拉開距離，途中有山友建議3人從合歡溪谷下切至華崗部落可以縮短路程，節省下山時間，3人因此變更動路線，未料因不熟路況迷失方向，合歡溪又因雨上漲，無法涉溪，只好對外求援。
南投縣消防局指出，昨天晚上8時許接獲民眾用手機報案，指稱迷途在合歡峰山域，當下立刻透過衛星定位地點，並要求現場3人原地尋找避雨處，並告誡勿任意移動，隨後立刻調派當地仁愛消防分隊，會同太管處及太警隊組成搜救隊。
而6人搜救隊考量山區降雨，入夜氣溫更低，而受困者為單攻行程恐無過夜裝備，因此漏夜挺進馳援，並於今凌晨2時許找到受困3人，確認其身體狀況無虞後，就將他們帶下山，今清晨5點許順利抵達華崗部落，結束一場虛驚。
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