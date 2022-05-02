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廟會凌晨煙火吵醒人 南警：勸導並請聯合稽查小組稽查

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

台南南區灣裡昨天有廟會繞境活動，吸引各式轎班及人潮近1萬人，但有網友反映，今天凌晨2點多還在放煙火，小孩大人還要上學上班，噪音擾人，並在台南市警六分局粉絲專頁留言，希望警方管一管。市警六分局今天說，深夜鞭炮噪音問題，警方都有適時勸導，並即時轉予現場聯合稽查小組如環保局依法稽查。

台南市宗教寺廟多，目前正值廟會繞境旺季，昨天灣裡地區有間新建宮廟進行廟會活動，據警方估計，活動吸引近1萬人參與，警方說，昨天全程交管，員警相當辛苦。

有網友在台南市警六分局粉絲專頁留言，「請問今天5月2日勞動節補休假，已經快要半夜2點半，灣裡還有沒完沒了煙火聲，聲音大到我家窗戶都在抖動」；「還有人沒有戴口罩，騎車抽菸的，闖紅燈」。

台南市警六分局說，昨天灣裡地區廟會活動湧入近1萬人潮、車流，警分局已傾全力動用所有警力避免重大治安及交通事故，感謝民眾配合警方管制作為，未盡之處亦請包含不吝指教，有違反道路交通管理處罰條例違規行為，警分局亦將依據現場蒐證影像，逕行舉發。未戴口罩部分，也將蒐證後移給衛生局裁罰。

台南市南區昨天有大型廟會活動，警員全程交管。記者黃宣翰／翻攝
台南市南區昨天有大型廟會活動，警員全程交管。記者黃宣翰／翻攝
網友在台南市警六分局粉絲專頁反映，廟會活動半夜放鞭炮擾人。圖／取自台南市警六分局粉絲專頁
網友在台南市警六分局粉絲專頁反映，廟會活動半夜放鞭炮擾人。圖／取自台南市警六分局粉絲專頁

台南 口罩

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