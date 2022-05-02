廟會凌晨煙火吵醒人 南警：勸導並請聯合稽查小組稽查

台南南區灣裡昨天有廟會繞境活動，吸引各式轎班及人潮近1萬人，但有網友反映，今天凌晨2點多還在放煙火，小孩大人還要上學上班，噪音擾人，並在台南市警六分局粉絲專頁留言，希望警方管一管。市警六分局今天說，深夜鞭炮噪音問題，警方都有適時勸導，並即時轉予現場聯合稽查小組如環保局依法稽查。

台南市宗教寺廟多，目前正值廟會繞境旺季，昨天灣裡地區有間新建宮廟進行廟會活動，據警方估計，活動吸引近1萬人參與，警方說，昨天全程交管，員警相當辛苦。

有網友在台南市警六分局粉絲專頁留言，「請問今天5月2日勞動節補休假，已經快要半夜2點半，灣裡還有沒完沒了煙火聲，聲音大到我家窗戶都在抖動」；「還有人沒有戴口罩，騎車抽菸的，闖紅燈」。