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影／三重「賊仔市」攤商 偷走同業整車電動工具

聯合報 / 記者林昭彰／新北即時報導

警方查扣89件被偷走的各式工具。記者林昭彰／翻攝
警方查扣89件被偷走的各式工具。記者林昭彰／翻攝
外界常懷疑跳蚤市場賣的二手電動工具是贓貨，俗稱「賊仔市」。新北市三重區日前便有業者懶得自己收購，直接把同業販售的整批工具偷走，甚至藏在三重警分局附近。警方循線追查，昨天逮捕3名嫌犯，查獲89件各式二手工具，使這批工具當真成了贓貨。

此案3名嫌犯與被害者，4人都是跳蚤市場販售二手電動工具同業。其中38歲江姓主嫌，得知53歲林姓被害人平常都把「商品」堆放無掛車牌的廂型貨車內，停在二重疏洪道重新橋下跳蚤市場旁，無人看守的停車場，於是密謀行竊。

警方4月12日接獲失竊報案之後，14日先在北海岸三芝區尋獲遭竊貨車，但車上已空無一物，甚至懸掛失竊車牌。專案小組發現案情不單純，進一步抽絲剝繭擴大追查。

原來江姓主嫌先租賃轎車，開到土城區偷竊車牌，然後11日下午前往疏洪道內將被害人的貨車偷走，中途懸掛失竊車牌，繼續前往三芝區偏避位置與75歲和35歲施姓父子會合，搬運所有電動工具之後就地棄車，3人共乘江嫌租賃的轎車逃離，再把贓物全部運至施姓父子在三重警分局斜對面巷子租賃的房屋藏放。

警方統合相關事證後，4月26日聲請拘票及搜索票獲准，昨天下午前往板橋區宏國路逮捕江姓主嫌，再到三重區中寮街53號逮捕施姓父子、查扣89件水泥攪拌機、大理石切割器、電動錘鑽、圓鋸機等電動工具。警詢後將3人依加重竊盜罪嫌移送新北地檢署偵辦。

嫌犯把堆放二手電動工具的整輛貨車偷走。記者林昭彰／翻攝
嫌犯把堆放二手電動工具的整輛貨車偷走。記者林昭彰／翻攝

偷竊 竊盜

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