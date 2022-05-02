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影／母呼吸困難子急拍警車窗 警車沿路鳴笛開道送醫
台中市第二警分局警員林明助在上月底服勤完，準備回所交接，在路口停等紅燈時，突然遇到陳姓男子急促拍窗，原來陳車上正載著呼吸困難的母親，需緊急就醫，員警聽聞趕緊打開警報器，沿路按鳴喇叭，火速開道，協助將病人送往衛福部台中醫院就醫，及時讓陳母就醫治療，未釀成意外。
台中市第二警分局文正所警員林明助28日下午2時許，結束守望勤務，準備返回派出所交接，正駕駛巡邏車在北區三民路、精武路口停等紅燈時，突遭一名陳姓男子大力拍打車窗，員警一搖下車窗，陳男急說「媽媽呼吸不過來了，你可以幫我們開道嗎？要到台中醫院」。
警員聽到後，立即開啟警報器，並按鳴喇叭提醒前方車輛讓道，一方面怕錯過黃金救護時間，一方面也擔心造成其他用路人危險，沿路長按高分貝喇叭警示前方路口車輛，幸經警車一路火速疾駛，總算順利協助陳男將母親送至台中醫院緊急就醫。
陳男說，母親在家中突然呼吸不順，感覺病況緊急，已等不及救護車到場，決定自行送醫，未料路上車水馬龍，正困於車陣中，隨著時間流逝看母親越發不適，心急如焚之際，看見警車駛過，趁等紅燈時才快下車求助，也幸好有警方幫忙開道，節省了一半的車程。
第二警分局長陳家銘說，「救命如救火」，分秒必爭，提醒用路人，路上如聽聞救護車或警車鳴笛聲，應注意鳴笛車輛行駛來向，放慢行車速度，同時將車輛往道路兩旁臨停騰出車道，讓有急迫狀況的車輛能夠安全且快速的通行。
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