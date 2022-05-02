粗心媽將1歲兒反鎖車內 警消救援播卡通安撫情緒

救護人員見母子倆隔著車窗哭泣十分不捨，利用手機先讓車內幼兒觀看卡通，安撫情緒。記者李宗祐／翻攝 有名媽媽帶著2名幼童到嘉義市遊玩住宿，將1歲幼兒放在後座車內安全座椅，忙著搬行李的媽媽隨手將車門關上，瞬間聽到車子自動上鎖的聲音，驚覺車鑰匙在車內，急得趕快聯絡119，救護人員到場後，利用手機播放卡通安撫孩童情緒，評估沒有立即危險聯絡鎖匠打開車門脫困。

昨天中午嘉義市消防局接報案指出，有名幼童受困車內，立即由第一分隊、德安分隊出勤救援。

救護人員由民眾引導至地下停車場處，有名年約20多歲媽媽抱著1名幼童慌張地隔著車窗安撫車內另名幼童情緒，年約1歲洪姓男童被反鎖於車內嚎啕大哭。

據媽媽表示，一家人由外地旅遊來這住宿飯店，先將1歲多的男童安置於後座安全座椅，整理行李放上車，隨手將車門關上，卻沒有查覺鑰匙在車內，「咔」的一聲突然車子自動鎖上，令她驚慌不已，才急著聯絡119救援。

車內的男童，見到車外媽媽慌張的神情，被嚇得哇哇大哭，媽媽見狀更是慌亂得不知所措，拜託消防人員就算破窗也沒關係，只希望趕快將小孩給救出來。

救護人員見母子倆隔著車窗哭泣十分不捨，於是利用手機先讓車內幼兒觀看「可愛巧虎島」卡通，安撫情緒，看到卡通可愛畫面，幼兒情緒逐漸平靜下來。

救護人員評估沒有立即危險，先嘗試以開鎖的方式救援，聯繫附近鎖匠迅速到場後，不到數分鐘內打開車門將男童救出，媽媽抱著男童對自己的粗心大意感到自責，頻頻向在場救援的警消人員致謝。