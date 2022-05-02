影／誆他誤設博客來高級會員將扣5萬 男大生帳戶15萬險被騙光

台中市吳姓男大生在上月26日接到歹徒詐騙電話，領出15萬元存款，幸好警方及時到場阻詐。圖／第六警分局提供 台中市吳姓大學生4月底接獲詐騙集團佯裝博客來網路書店的電話，騙他誤設為高級會員，每次會從帳戶扣款5萬元，要吳先將帳戶內的存款全部領出，以免被扣款，吳在超商領出15萬元後，引起超商店員注意，通知警方到場，在他將存款匯入歹徒指定帳戶前阻止，保住存款。

第六警分局協和所在4月29日獲報，一名吳姓男大生戴著耳機在超商內，不斷提領現金，過程中還一直交談，超商店員看到後，察覺有疑報警，警員蘇原甲、卓昱丞獲報前往，吳面對警詢，還戴著耳機，狀似不敢掛斷電話，警員只好安撫「電話不掛沒關係，先把耳機拿下來」。

警員詢問經過，吳才說，接到博客來網路書店的客服電話，告知他的帳戶誤設成高級會員，綁定的銀行帳戶會被扣款，一次會扣5萬元，要他把帳號裡的錢全部領出，就能避免被扣款，他才依指示到超商ATM提款，已經提領15萬元。

吳姓男大生說，正要依客服的指示，將15萬存進指定帳戶內，以解除高級會員的權限，就遇到警察到場。

警方一聽就說，這是歹徒利用的網路詐騙老哏，歹徒常利用權限誤設的話術，要求被害人將帳戶的錢領出，或是依照歹徒指示操作，佯稱是「解除權限」，實際上是將存款匯入到歹徒的人頭帳戶內，提醒男大生不要再依對方的指示行動，男大生才恍然大悟，感謝警方保住存款。

第六警分局提醒，近來謊稱知名網站之詐騙猖獗，若接獲要求需匯款或操作ATM之電話時，應撥打165反詐騙專線求證。