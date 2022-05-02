高雄老翁撿回收拿走12個塑膠空桶 涉偷竊遭警函送
高雄68歲蔡姓男子為撿拾回收變賣，日前深夜將住戶放在戶外的12個空桶全數拿走，事後失主察覺遭竊報警；警方通知涉案的蔡男到案說明，他供稱，誤以為放在路邊沒人要。事後蔡男主動歸還空桶，但行為已經觸法，警詢後，將他依竊盜罪嫌函送。
楠梓警分局加昌派出所4月29日接獲民眾報案稱，原本要用來裝地瓜的12個空油漆桶，清洗乾淨後，放在自家門前晾乾，卻在一夜之間全遭人竊走，雖損失金額不大，卻因造成不便，向只好報警求助。
警方獲報後，透過監視器掌握行竊的蔡男，並在昨天通知他到案說明；他竟向警方供稱，以為這些漆桶沒人要，所以才想拿去變賣。雖然事後蔡男將空桶全數歸還，但行為已觸法，警詢後，將他依竊盜罪嫌函送。
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