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確診激增延燒台中市警局 警友站捐派出所殺菌燈消毒

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

新冠肺炎確診人數激增，台中市警局也有警員確診，第三警分局正義所警友站捐贈紫外線殺菌燈，增加派出所殺菌消毒效果。圖／第三警分局提供
新冠肺炎確診人數激增，台中市警局也有警員確診，第三警分局正義所警友站捐贈紫外線殺菌燈，增加派出所殺菌消毒效果。圖／第三警分局提供
新冠肺炎確診人數，面對嚴峻的疫情，第一線基層員警除維持地方治安、交通及為民服務工作外，另需協助其他機關各項防疫措施，台中市第三警分局正義所警友站，為加強防疫措施及員警的保護力，近日捐贈「紫外線殺菌燈」裝設在派出所，增加殺毒滅菌效果。

第三警分局表示，派出所24小時不打烊，員警執勤時更須頻繁與民眾接觸，染疫風險亦高，儘管辦公廳舍每日消毒，員警們也小心翼翼落實防疫措施，仍不免會擔心是否有不夠周全之處。

第三警分局說，正義所警友站重視警員的工作環境安全，近日到正義所廳舍內安裝最新式的LED紫外線殺菌燈，透過電輻射殺死微生物細胞，以達到消毒、滅菌的效果，防疫措施升級，更增強員警的保護力。

另外，槍櫃室也不忘設置紫外線殺菌燈，讓員警出勤使用的裝備也經由紫外線消毒滅菌處理，希望第一線警員在疫情嚴峻期間，能獲得周全的保護。

正義所長李參民說，員警不管是維護社會治安、整頓交通狀況或執行防疫工作，皆不餘遺力，也感謝正義警友站一直以來全力的支援，成為員警最強的後盾，讓同仁備感窩心，員警會持續戮力以赴在崗位上守護民眾的安全。同時呼籲民眾，疫情防禦工作，最重要的是第一時間的預防，民眾外出時，務必戴好口罩、勤洗手，做好個人防疫工作，攜手共度疫情。

新冠肺炎確診人數激增，台中市警局也有警員確診，第三警分局正義所警友站捐贈紫外線殺菌燈，增加派出所殺菌消毒效果。圖／第三警分局提供
新冠肺炎確診人數激增，台中市警局也有警員確診，第三警分局正義所警友站捐贈紫外線殺菌燈，增加派出所殺菌消毒效果。圖／第三警分局提供

紫外線 疫情

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