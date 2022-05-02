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台北雨夜路人走斑馬線闖紅燈 遭1車撞倒3車輾過身亡

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台北雨夜路人走斑馬線闖紅燈 遭1車撞倒3車輾過身亡

聯合報 / 記者邱奕能／台北即時報導

莊姓男子深夜外出找女友，不幸遭4車撞擊身亡。記者邱奕能／翻攝
莊姓男子深夜外出找女友，不幸遭4車撞擊身亡。記者邱奕能／翻攝
新北市一名莊姓男子今天凌晨3點多在北巿萬華區忠孝西路、西寧南路口，過斑馬線時，疑未注意車道已轉綠燈，逕自通過，先是遭到開轎車的丁姓男子撞倒，隨後又遭到3車輾過，重傷不治。

警方循線找到肇事的丁男、蔡姓男子、董姓男子，另外還有一名肇事逃逸駕駛，還在追緝中。

據了解，莊男跟女友住在新北市板橋區，今天凌晨3點多在萬華區要找女友，在行經萬華區忠孝西路、西寧南路時，先是遭到開多元化計程車的丁男（57歲）撞倒，莊男倒臥在路上。

隨後又有一輛車輛輾過莊男，接下來分別又有開轎車的蔡男（45歲）及開小貨車的董姓男（41歲）開車輾過莊男。

警方調閱監視器影像，見車道綠燈，車輛駛近，莊男卻大步通過，當場被撞倒，再被後方車輛輪流輾過。

警方獲報到場將丁男、蔡男、董男帶回，3人都辯稱下雨視線不佳，未看到莊男走行人穿越道上，被依過失致死罪嫌送辦。另外還有一名肇事逃逸的車主，警方正循線追緝中，將依過失致死、肇事逃逸罪嫌送辦。

莊姓男子深夜外出找女友，不幸遭4車撞擊身亡。記者邱奕能／翻攝
莊姓男子深夜外出找女友，不幸遭4車撞擊身亡。記者邱奕能／翻攝

車道 計程車

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