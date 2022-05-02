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影／老翁騎車沒戴安全帽又逆向 台3線對撞大型重機重傷

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導

苗栗縣大湖鄉台3線、縣道130線口附近，4月30日發生普通重機、大型重機對撞事故，造成3人受傷，其中普通重機騎士80歲賴姓老翁涉嫌違規未戴安全帽並逆向，身受重傷，案由但警方進一步調查中。

苗栗縣大湖鄉台3線、縣道130線口附近，4月30日發生普通重機、大型重機對撞事故，造成3人輕重傷。記者范榮達／翻攝
苗栗縣大湖鄉台3線、縣道130線口附近，4月30日發生普通重機、大型重機對撞事故，造成3人輕重傷。記者范榮達／翻攝
大湖警察分局4月30日下午1點多受理報案，台3線139公里130線口附近發生車禍，員警趕到現場，陳姓男子（21歲）騎大型重機載楊姓少女（17歲），南向要回台中，與賴姓老翁所騎普通重機對撞，波及一輛小轎車，2輛機車3人倒地。

警方調查，賴姓老翁未戴安全帽，頭部撕裂傷、肋骨骨折，昏迷送苗栗市大千醫院，再轉台中榮總就醫，無生命的危險，陳男及楊姓少女輕微擦挫傷無大礙，雙方酒測值皆為零。

警方調閱監視器，初步研判賴姓老翁騎機車跨越雙黃線逆向，陳男僅持有普通重機駕照，越級騎大型重機黃牌，事故原因與責任，警方進一步調查釐清中，大湖警方近期正在執行「四季交案」專案路口安全宣導，呼籲用路人行經路口要「慢、看、停」，行人「停、看、聽」，以避免事故發生。

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