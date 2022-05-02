蘭嶼男子凌晨氣喘急性發作呼吸衰竭 黑鷹直升機急救援

台東蘭嶼黃姓男子今凌晨因氣喘急性發作，合併發生呼吸衰竭，由空勤總隊黑鷹直升機，載送黃及家屬到台東就醫。記者卜敏正／翻攝 台東蘭嶼黃姓男子今天凌晨因氣喘急性發作，合併發生呼吸衰竭，送蘭嶼衛生所診斷評估後認為情況緊急，立即申請空中醫療，由空勤總隊三大隊駕黑鷹直升機，載送黃及家屬台東就醫，急救治療中。

空中勤務總隊台東豐年機場駐地勤務第三大隊第三隊，今日凌晨接獲總隊勤務指揮中心電話通知，台東蘭嶼有1名59歲黃男，因氣喘急性發作、呼吸衰竭，申請空中醫療後送返台就醫。