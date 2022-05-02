高雄八旬老翁騎機車外出失聯 南警在40公里外尋獲

高雄市燕巢區80歲顏姓老翁昨天下午3點多騎機車外出後不知去向，加上他沒帶手機，出門已3小時，遲遲未歸，家人急請警方協助通報緊急協尋。台南市警二分局員警接獲通報，以車追人，昨晚7點多在距燕巢40公里遠的台南市中西區南門路攔查到機車，通知家人帶回，結束這場驚魂記。

顏姓老翁昨天下午3點多騎機車外出後，直至晚間6點多仍未返家，家人遍尋不著心急如焚向高雄警方協尋。家屬表示，顏姓老翁午後說要出去，就騎著機車出門，直至晚間晚餐時間，遲遲沒有見到他回家，擔心罹患失智症的他近日易忘東忘西，身上又沒有攜帶手機，不知去向，只好報警求助。

台南市警二分局南門派出所警員吳宗懋、黃威遠，接獲通報後，以車追人，調閱行車資料及監視器，沿著老翁騎乘的路線軌跡尋找，在報案時間約1小時後，終於在中西區南門路與南寧街口攔下騎著機車的老翁，竟遠在40公里外的臺南中西區被警二分局員警尋獲。

顏遇到警方關心詢問說，「我也不知道自己怎麼回事，只是不斷地騎車」，事後警方分析他的騎車路線，發現他這4小時，騎到崗山區、路竹區、湖內區、仁德區、南區，最後騎到中西區。

據了解，警方運用科技設備得知顏姓老翁位置顯示在中西區南門路段，立即前往查看，員警從家屬通報老翁當時穿著及騎乘的機車，順利將老翁攔下，通知員警駕駛警車前來將他載回分局，通知其家屬。老翁的兒子見到父親平安無恙，且對於警方受理報案後1小時內即尋獲，頻頻向員警道謝。