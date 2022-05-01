男子到大甲溪釣魚失聯 台中警消搜尋找到遺體

47歲謝姓男子向家人說要到台中和平大甲溪釣魚後失聯，警方獲報，會同消防隊員上山搜尋，今天運用空拍機尋人，最後在清泉橋下游找到遺體，將由檢警追查他死因。

台中市消防局接獲和平警分局通報，47歲謝姓男子向家人說他要到大甲溪釣魚，上月29日出發，隔天未回，家人焦急報案，失蹤地點疑在和平區台七甲線松東巷底附近。