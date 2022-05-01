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男子到大甲溪釣魚失聯 台中警消搜尋找到遺體

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導

47歲謝姓男子向家人說要到台中和平大甲溪釣魚後失聯，警方獲報，會同消防隊員上山搜尋，今天運用空拍機尋人，最後在清泉橋下游找到遺體，將由檢警追查他死因。

台中市消防局接獲和平警分局通報，47歲謝姓男子向家人說他要到大甲溪釣魚，上月29日出發，隔天未回，家人焦急報案，失蹤地點疑在和平區台七甲線松東巷底附近。

消防局梨山分隊出動消防車3車次、救護車1車次、消防人員9人次，由梨山分隊小隊長姚泳和帶隊前往搜尋，梨山消防分隊抵達清泉橋進行空拍搜尋，在下水點下游約200公尺附近有發現疑似一具遺體，搜救人員整備船艇裝備後前往現場確認，在2公尺深溪谷旁樹林處發現，搜救人員今天下午抵達下游處，接觸遺體，使用相關器材將其拉至路面後，交由梨山消防分隊救護車協助後送至梨山衛生所冰存，等檢警明天相驗。

一名男子到台中和平大甲溪釣魚失聯，警察和消防隊員找到他遺體。圖／台中市消防局提供
一名男子到台中和平大甲溪釣魚失聯，警察和消防隊員找到他遺體。圖／台中市消防局提供
一名男子到台中和平大甲溪釣魚失聯，警察和消防隊員找到他遺體。圖／台中市消防局提供
一名男子到台中和平大甲溪釣魚失聯，警察和消防隊員找到他遺體。圖／台中市消防局提供

梨山 空拍機 救護車

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