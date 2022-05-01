板橋餐廳瓦斯漏氣老闆情侶檔送醫身亡 警：案情有點怪

新北市板橋區一件義式餐廳，今天晚上6點多，餐廳老闆情侶檔被員工發現倒臥在餐廳內用餐區無生命跡象，嚇得報警；警消趕抵，屋內有濃厚瓦斯味，將2人緊急送醫搶救，不幸均不治身亡，詳細死因尚待釐清。

警方初步了解，該間位於民權路巷弄內的義式餐廳，早晚都有營業，但有中間休息時間。沈姓員工（22歲）今天上完早班後回家休息，下午近5點，返回餐廳準備上晚班，卻發現大門深鎖打不開。

沈男在餐廳外不斷打電話聯絡老闆情侶2人，始終未回應，之後在外徘徊苦惱如何是好，最後聯繫前員工，詢問「要開店了怎麼辦？該如何是好？」，晚上6點20分，得知餐廳有一處側門，才順利進入。

沈男進屋後，發現朱姓老闆（28歲）和游姓老闆娘（25歲）躺臥餐廳內用區，已無生命跡象，趕緊跑出屋外報警。警、消趕抵，發現屋內2人均無生命跡象，將2人送醫搶救，不幸搶救半小時後雙雙不治。

據了解，起初救護員想將2人送亞東醫院救治，但亞東醫院因平時就只收重症1人，無法一次收留2人，於是將朱男送亞東醫院，而游女送衛福部台北醫院急救。