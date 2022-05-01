聽新聞
test
0:00 / 0:00
板橋餐廳瓦斯漏氣老闆情侶檔送醫身亡 警：案情有點怪
新北市板橋區一件義式餐廳，今天晚上6點多，餐廳老闆情侶檔被員工發現倒臥在餐廳內用餐區無生命跡象，嚇得報警；警消趕抵，屋內有濃厚瓦斯味，將2人緊急送醫搶救，不幸均不治身亡，詳細死因尚待釐清。
警方初步了解，該間位於民權路巷弄內的義式餐廳，早晚都有營業，但有中間休息時間。沈姓員工（22歲）今天上完早班後回家休息，下午近5點，返回餐廳準備上晚班，卻發現大門深鎖打不開。
沈男在餐廳外不斷打電話聯絡老闆情侶2人，始終未回應，之後在外徘徊苦惱如何是好，最後聯繫前員工，詢問「要開店了怎麼辦？該如何是好？」，晚上6點20分，得知餐廳有一處側門，才順利進入。
沈男進屋後，發現朱姓老闆（28歲）和游姓老闆娘（25歲）躺臥餐廳內用區，已無生命跡象，趕緊跑出屋外報警。警、消趕抵，發現屋內2人均無生命跡象，將2人送醫搶救，不幸搶救半小時後雙雙不治。
據了解，起初救護員想將2人送亞東醫院救治，但亞東醫院因平時就只收重症1人，無法一次收留2人，於是將朱男送亞東醫院，而游女送衛福部台北醫院急救。
警方拉起封鎖線，在餐廳內外來回採證，並未有明顯打鬥、外力侵入跡象。據悉，案發當下，消防隊在屋內測出濃厚瓦斯味（濃度約2000ppm），但警方初步判斷，桶裝瓦斯是擺在餐廳後門外，且屋內未開火，又瓦斯桶氣閥沒有漏氣情形，低調坦言「案情有一點怪」，也不排除是屋內管線破裂所致，詳細死因尚待進一步釐清。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言