影／小情侶車上吵架分心 失控撞安全島車燒毀人傷

一對均為20歲的小情侶，今天傍晚共乘休旅車行經彰化市彰南路一段167巷前時，疑因吵架，造成駕車的張姓男子分心，失控撞上中央分隔島，車頭嚴重受損，還冒煙起火，兩人都嚇壞了，也沒再吵了，張男還受輕傷送醫。

警方調查，張姓男子駕休旅車載王姓女友，由彰化沿著彰南路往東行駛，今天傍晚4時50分許，行經彰南路一段167巷前，兩人因故吵架，張男因此分心自撞中央分隔島。

由於車速甚快，休旅車撞上安全島後，造成車頭全毀，安全島也毀損，大型碎片散落四周，現場一片狼藉。車頭甚至冒煙起火，警方據報趕到現場，先使用滅火器滅火，隨後趕到的消防人員，以水柱灌救才撲滅。