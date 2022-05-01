玉山又傳山難！保育志工巡山墜谷 失去生命跡象

玉山國家公園管理處保育志工團隊今從八通關古道出發，擬前往大水窟山屋巡查，未料，今卻傳出有隊員失足滑落邊坡，同行隊友雖趕緊下切搶救，但傷勢嚴重，失去呼吸心跳，南投縣消防局現已出動地面搜救隊馳援，盼盡速將人帶下山。

據了解，該玉管處志工團隊一行4人昨（30日）從信義東埔八通關古道登山口出發，前往大水窟山屋執行巡查任務，預計本月5日下山，未料今天行經中央金礦山屋附近路徑，69歲黃姓隊員不慎滑落邊坡受傷，隊友急救援，並對外求救。

南投縣消防局指出，今天上午將近11時接獲玉山志工回報，行經中央金礦山屋附近路徑時，由隊員失足滑落邊坡，他們當下就下切救人，剛接觸時尚有意識，但其頭部受創、手腳骨折，傷勢嚴重，之後就失去呼吸心跳，狀況相當不樂觀。

而消防局獲報後，立刻請求空勤直升機協助吊掛，同時集結地面搜救隊，未料直升機因天候不佳、山區大雨，而無法出勤，僅能由地面搜救隊會同玉管處人員馳援趕赴案發現場，但今近午出發從地面挺進，粗估也要明天才能抵達事發地。