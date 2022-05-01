桃園男墜23層樓高溪谷粉身碎骨 疑長期失業想不開

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園市35歲陳姓男子疑因長期失業，今天上午騎機車至復興區大曼橋，橋上徘徊後墜落高約70公尺深（23層樓）的溪谷河床「粉身碎骨」，桃園市119及大溪警方據報，救援近3小時，陳男全身骨折傷勢嚴重當場死亡，警方表示，家屬到案說明後，提報檢察官明天相驗查明死因。

大溪警方、桃園市消防局指出，陳姓男子家住龜山區，他疑因失業5、6年來，長期沒有工作心情抑鬱，他今天從龜山住家騎機車出外，大約中午前，他前往復興區大曼橋，台七線49.5公里處，從橋上墜落高約70公尺、約23層樓高的溪谷，河床石頭累累，全身骨折傷勢嚴重，當場死亡。

消防員、警方據報救援至今天下午，歷時近3小時，利用繩索和背板固定下，緩緩將陳男拉上至台七線路面，陳男墜谷身亡，家屬到案說明悲泣不已，並懷疑陳男長期失業想不開，警方表示，警方報請檢察官明天相驗釐清查明陳男真正死因。

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桃園陳男疑長期失業至復興區大曼橋墜落約23層樓高溪谷河床身亡。記者曾增勳／翻攝
桃園陳男疑長期失業至復興區大曼橋墜落約23層樓高溪谷河床身亡。記者曾增勳／翻攝
桃園陳男長期失業至復興區大曼橋墜落約23層樓高溪谷河床身亡。記者曾增勳／翻攝
桃園陳男長期失業至復興區大曼橋墜落約23層樓高溪谷河床身亡。記者曾增勳／翻攝
桃園陳男長期失業至復興區大曼橋墜落約23層樓高溪谷河床身亡。記者曾增勳／翻攝
桃園陳男長期失業至復興區大曼橋墜落約23層樓高溪谷河床身亡。記者曾增勳／翻攝

桃園 失業

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