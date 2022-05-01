交通違規檢舉新制上路...議員一張違停照片 釣出一堆網友哀號

昨天起交通違規檢舉新制上路，只要是紅黃線臨停，民眾不能再拍照舉發，原本立法是希望減輕警方處理無數檢舉照片的壓力，但限縮檢舉下要民眾直接打電話報警，讓警察到場處理，也形成另一種執勤壓力。高市議員林于凱在臉書PO出一張違停照片，釣出一片網友哀號，有網友諷刺「整個城市都是停車場」。

林于凱PO出的照片可見雙向道的其中一方向車道被兩台違停汽車擋住，一輛機車為了通過不得不跨越雙黃線，逆向行駛。有網友表示，「整個馬路都是我的停車場」，也有人說，自己打電話報警，等了10多分鐘都沒有警察到場處理，「修法是在懲罰守法的人嗎？」但林于凱說，自己試著打電話報警，警察幾分鐘內就到場處理，林于凱也強調，自己沒有暴露議員身分。

民眾陳先生說，自己看到新制上路很開心，因為有時真的只是下車拿個外帶馬上走，但不知道已被檢舉達人拍照檢舉，事後收到罰單都覺得「那餐實在太貴了！」陳先生說，不是自己不願停在格位內繳錢，而是有些地方根本一位難求，但自己也不贊成沒有公德心就亂停車。

針對4月30日起，交通違規檢舉紅黃線臨停民眾不能檢舉，只能打電話報警讓警察處理的新制，有基層員警無奈表示，法規都已制定，畢竟報警也是人民的權利，「以後派出所光接違停檢舉案就飽了」。

基層員警指出，警方處理違停，分為逕行舉發或通知拖吊車拖吊，但民眾一通檢舉違停電話打來，警方出動到達時，往往已無現場，因為有不少違停車主已先行駛離，讓警方頻撲空，批此舉「簡直是浪費警力」。