聽新聞
test
0:00 / 0:00

屏東縣太陽能工地意外 2工人遭活埋1死1傷

聯合報 / 記者劉星君魏斌／屏東即時報導

五一勞動節，屏東卻傳出工殤。屏東縣一處位於東港鎮、林邊鄉交界的太陽能工地，4月29日進行挖掘工程時發生土石坍方意外，2名20多歲的年輕男工遭活埋，警消獲報急派人車救援，但其中一人脫困時已無生命跡象，2人遠從台東到屏東打工謀生卻魂斷異鄉，令人鼻酸。

這起工安意外發生於4月29日下午2點多，東港、林邊交界處的一處太陽能工地正進行挖掘工程，突然傳出巨響，土石瞬間坍方，李姓（23歲）及蔡姓（24歲）2名在場工人當場遭活埋。

屏東消防局獲報急派東港、林邊分隊共5車、12人馳往搶救。消防人員到場時，兩名遭活埋者已被現場工人救出，但李男無生命跡象，送醫搶救不治；蔡男左手明顯骨折，送往安泰醫院救治，生命跡象穩定，仍住院治療中。

據了解，意外工地鄰近一處魚池，2名年輕男工是跟隨李姓雇主從台東到屏東承接太陽能板工程。發生意外的工地鄰近漁池，坍塌原因仍待進一步調查釐清，勞動部職業安全衛生署南區職業安全衛生中心表示，當天獲報派員調查已勒令業主停工，業主必須改善並申報獲准才能復工，中心已深入調查，一旦釐清肇責將《職業安全衛生法》開罰，最高可處30萬元罰款。

屏東一處工地傳出工安意外，2名男工遭活埋一死一傷。圖／讀者提供
屏東一處工地傳出工安意外，2名男工遭活埋一死一傷。圖／讀者提供
屏東一處工地傳出工安意外，2名男工遭活埋一死一傷。圖／讀者提供
屏東一處工地傳出工安意外，2名男工遭活埋一死一傷。圖／讀者提供
蔡男被救出時左手明顯骨折，送往安泰醫院救治，生命跡象穩定，仍住院治療中。圖／讀者提供
蔡男被救出時左手明顯骨折，送往安泰醫院救治，生命跡象穩定，仍住院治療中。圖／讀者提供
2名男工施工時遭活埋，一死一傷。圖／讀者提供
2名男工施工時遭活埋，一死一傷。圖／讀者提供

屏東縣 東港 工安 勞動節

延伸閱讀

台鐵集體休有人不知今停駛 屏東站只能搭類火車

台鐵停駛 屏東搭類火車民眾一早只剩2成

太陽能股拚能源轉型大商機

2男一晚偷750斤工程材料變現 警半月內逮人送辦

相關新聞

板橋餐廳瓦斯漏氣老闆情侶檔送醫身亡 警：案情有點怪

新北市板橋區一件義式餐廳，今天晚上6點多，餐廳老闆情侶檔被員工發現倒臥在餐廳內用餐區無生命跡象，嚇得報警；警消趕抵，屋內...

玉山又傳山難！保育志工巡山墜谷 失去生命跡象

玉山國家公園管理處保育志工團隊今從八通關古道出發，擬前往大水窟山屋巡查，未料，今卻傳出有隊員失足滑落邊坡，同行隊友雖趕緊...

賓士車內男女叫不醒 警急破窗救人結果超尷尬

南投埔里警方日前巡邏發現1輛賓士車久停路旁、沒熄火，趨近看見一對男女平躺車內，經拍打車窗、呼叫都沒反應，怕是意外而緊急破...

影／小情侶車上吵架分心 失控撞安全島車燒毀人傷

一對均為20歲的小情侶，今天傍晚共乘休旅車行經彰化市彰南路一段167巷前時，疑因吵架，造成駕車的張姓男子分心，失控撞上中...

新北板橋餐廳疑瓦斯外洩 老闆、老闆娘無生命跡象送醫

新北市板橋區民權路202巷某義式西餐廳，疑似發生瓦斯外洩，今晚6時許員工準備上班時，發現老闆和老闆娘倒臥用餐區失去生命跡...

彰化139線又出事！1輛轎車疑過彎不慎栽進民宅

一輛藍色豐田轎車，今天傍晚行經彰化縣芬園鄉大彰路（139線）3段時，疑因過彎不慎，衝進一處鐵皮民宅，磚牆破了大洞，幸好只...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。