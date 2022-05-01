屏東縣太陽能工地意外 2工人遭活埋1死1傷

五一勞動節，屏東卻傳出工殤。屏東縣一處位於東港鎮、林邊鄉交界的太陽能工地，4月29日進行挖掘工程時發生土石坍方意外，2名20多歲的年輕男工遭活埋，警消獲報急派人車救援，但其中一人脫困時已無生命跡象，2人遠從台東到屏東打工謀生卻魂斷異鄉，令人鼻酸。

這起工安意外發生於4月29日下午2點多，東港、林邊交界處的一處太陽能工地正進行挖掘工程，突然傳出巨響，土石瞬間坍方，李姓（23歲）及蔡姓（24歲）2名在場工人當場遭活埋。

屏東消防局獲報急派東港、林邊分隊共5車、12人馳往搶救。消防人員到場時，兩名遭活埋者已被現場工人救出，但李男無生命跡象，送醫搶救不治；蔡男左手明顯骨折，送往安泰醫院救治，生命跡象穩定，仍住院治療中。