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汪星人搭警車迎風裂嘴疵笑 背後原因曝光
高雄市一對戴姓夫妻養了白色博美犬「Ruby」多年，日前外出走失，夫妻心急報警；警方根據飼主描述路線搜尋，在公園發現Ruby後，用警車載牠返所；只見Ruby坐在開窗的警車兜風，還迎風裂嘴疵笑，畫面令人笑翻，飼主見愛犬平安無事也破涕為笑。
警方指出，戴姓夫妻4月底神情慌張地走進三民二警分局陽明派出所，夫妻倆告知警方飼養的白色博美犬「Ruby」外出走失，因飼養Ruby多年，情同兒女，盼警方協助尋狗。
警方根據戴姓夫妻描述當時從家裏外出的行進路線，以及Ruby可能的去向及身形特徵後，展開尋狗任務，4、50分鐘後，在轄區陽明公園內發現符合特徵的走失博美犬Ruby。
當時Ruby表情驚惶失措，警方將牠抱上警車，又惟恐牠不習慣，乾脆打開車窗，讓空氣流通，Ruby就這樣坐著警車兜風，舒服地忘了自己迷途，迎風張嘴傻笑，警方將牠帶回派出所，戴姓夫妻看到愛犬失而復得，喜出望外，破涕為笑，為感謝警方讓他們一家團圓，買了一箱可樂贈送警方，表達謝意。
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