汪星人搭警車迎風裂嘴疵笑 背後原因曝光

高雄市一對戴姓夫妻養了白色博美犬「Ruby」多年，日前外出走失，夫妻心急報警；警方根據飼主描述路線搜尋，在公園發現Ruby後，用警車載牠返所；只見Ruby坐在開窗的警車兜風，還迎風裂嘴疵笑，畫面令人笑翻，飼主見愛犬平安無事也破涕為笑。

警方指出，戴姓夫妻4月底神情慌張地走進三民二警分局陽明派出所，夫妻倆告知警方飼養的白色博美犬「Ruby」外出走失，因飼養Ruby多年，情同兒女，盼警方協助尋狗。

警方根據戴姓夫妻描述當時從家裏外出的行進路線，以及Ruby可能的去向及身形特徵後，展開尋狗任務，4、50分鐘後，在轄區陽明公園內發現符合特徵的走失博美犬Ruby。