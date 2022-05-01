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運將搶黃燈 通過時紅燈已亮1秒罰4千元還怪罪3秒太短

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導

陳姓計程車司機開車搶黃燈，在紅燈亮1秒後穿越停止線，除收4000元紅單，並記違規點數3點，加上先前扣點面臨吊扣駕照處分。他認為處分過重、黃燈才3秒太短，訴請撤銷處分。基隆地院勘驗採證畫面，認定違規屬實，處分也無不當；陳男若認黃燈3秒太短，應向主管機關反映，不能做為不遵守號誌藉口，駁回告訴。全案可上訴。

判決指出，陳男去年3月15日晚間駕駛計程車，從台北市安和路2段209巷左轉安和路時，當時在安和路停等紅燈有警員，目睹陳男違規闖紅燈，當場騎機車攔停舉發。公路總局台北市區監理所裁罰陳男4000元、記違規點數3點。

陳男提起行政訴訟，主張行經巷口看見前方號誌綠燈轉黃燈，才催油門隨前車一同通過路口，並未闖紅燈。他可能因工時太長、精神不濟，以致誤判號誌，絕非蓄意闖紅燈。他尚有其他交通違章被記點，這次處分裁罰過重，恐造成他駕照遭吊扣1個月，無法工作賺錢、養育小孩，生活陷入困頓。路口黃燈僅有3秒，也太過短暫，聲明原處分撤銷。

法院驗勘驗違規採證光碟為警員密錄器畫面，看到警員沿安和路騎車，在209巷路口停等紅燈。跨越安和路人行道綠燈變紅燈後，209巷車道號誌在畫面時間2分15秒由黃燈轉為紅燈。計程車在2分16秒闖越路口停止線，2分16秒至18秒通過路口，警員隨即鳴按喇叭並攔停計程車，認為舉發無誤。

陳男稱縱有不慎闖紅燈，也非蓄意。法院指出，陳男縱非故意違規，也有過失可歸責。陳男又說，裁罰過重，恐影響家庭生計。法官指裁罰4000元符合現行法規命令，「應」記違規點數3點無裁量空間。陳男被吊扣駕照造成工作權影響，僅限於駕駛車輛部分，且期滿仍可再次取得駕執，難做為撤銷原處分有利斟酌。　

至於黃燈「僅有3秒」是否太過短暫？法官查出，號誌管理機關設計這處路口交通號誌黃燈秒數為3秒，合於道路交通標誌標線號誌設置規則，且無黃燈秒數不足之虞。汽車駕駛人遵守號誌指示義務，倘認黃燈3秒過短，當向主管機關提出建議，不得僅憑個人認知或價值判斷，或主觀認為其行為不致影響交通秩序而不遵守。

陳姓計程車司機在台北市安和路2段209巷闖紅燈左轉安和路，被罰4000元並記違規點數3點。圖／取自GoogleMap
陳姓計程車司機在台北市安和路2段209巷闖紅燈左轉安和路，被罰4000元並記違規點數3點。圖／取自GoogleMap

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