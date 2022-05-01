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影／醉漢面對台北橋頭車燈照射之下 公然小便將挨罰

聯合報 / 記者林昭彰／新北即時報導

新北市1名酒醉男子，昨晚8時許竟然站在台北橋頭馬路中央，正面對著下橋車流眾目睽睽之下當街小便，剛好也是三重派出所門口，過程全被錄影上傳臉書。員警好意把他扶到路旁，事後才知誇張行徑，將通知開罰。

當時該名男子利用綠燈過馬路橫越三重區重新路口，走到車道一半突然止步，直接站在斑馬線上面對下橋方向，在眾多停等紅燈的車燈照射之下，當眾解開解開褲拉鍊小便，尿了很久、好大一泡，讓旁邊停等紅燈的民眾有充分時間，錄影整個過程，上傳臉書社團「爆料公社二社」，留言戲稱：「他是不是看見了大海！如果大海能夠…喚回曾經滴…..」。

由於剛好正在三重派出所門口，後來2名警員出勤路過，看見男子站在車水馬龍的中央分隔島前緣斑馬線上發呆許久不動，趨前關心發現他渾身酒臭已經喝醉，便戒護到路旁休息片刻。男子表示可以自行回家，員警見他還能正常應答與行走，就讓他離去。

警方表示，後來看到臉書貼文方知竟有誇張行徑，將嘗試調查身分、函請環保局依廢棄物清理法「隨地便溺」開罰，可處1200元以上，6000元以下罰鍰。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

員警發現酒醉男子站在斑馬線中央發呆，把他帶到路旁休息，事後才知道他當街小便。記者林昭彰／翻攝
員警發現酒醉男子站在斑馬線中央發呆，把他帶到路旁休息，事後才知道他當街小便。記者林昭彰／翻攝
酒醉男子站在台北橋頭馬路中央，對著下橋停等紅燈車陣當街小便。圖／取自臉書「爆料公社二社」
酒醉男子站在台北橋頭馬路中央，對著下橋停等紅燈車陣當街小便。圖／取自臉書「爆料公社二社」

爆料公社 酒駕

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