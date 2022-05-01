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男登玉山疑於峭壁處中風 搜救人員接觸時已明顯死亡

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導

嘉義縣消防局昨下午獲報，指玉山登山林道6.8公里處（大峭壁路段）有民眾疑似中風，需協助送下山就醫；阿里山分隊同整裝，並連繫排雲山莊派員前往查看，排雲山莊人員於下午4點15分抵達傷者位置，評估患者已OHCA。

嘉義縣消防局表示，因玉山林道午後濃霧無法申請直升機，於是由排雲人員背負患者往下山方向挺進；救援人員整裝後出動總計，阿里山及三和分隊共10名、排雲山莊4名、林務局3名、派出所1名，共18名救援人員。

嘉縣消人員昨天晚間6時46分接觸OHCA患者,並於21時24分順利將患者護送至塔塔加登山口，經送往香林衛生所確認不送醫後，交由員警及家屬處理後續事宜。

嘉義縣消防局呼籲，攀登玉山群峰非屬一般活動，登爬過程溫差變化大且係低壓低氧環境，登山活動行前應評估自身身體狀況，並準備足夠保暖衣物，免生憾事。

嘉義縣消防局昨獲報有山友登玉山，於峭壁處疑似中風昏迷。記者莊祖銘／翻攝
嘉義縣消防局昨獲報有山友登玉山，於峭壁處疑似中風昏迷。記者莊祖銘／翻攝
嘉義縣消防局昨獲報有山友登玉山，於峭壁處疑似中風昏迷。記者莊祖銘／翻攝
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嘉義縣消防局昨獲報有山友登玉山，於峭壁處疑似中風昏迷。記者莊祖銘／翻攝
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