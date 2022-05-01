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他滑手機闖紅燈反罵駕駛髒話 警方：已違法可罰600元

聯合報 / 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市龜山區一名男子日前邊滑手機、邊過馬路，因闖紅燈被汽車駕駛提醒後，反罵對方髒話，讓駕駛一氣之下將影片PO網，引發網友質疑「站斑馬線就無敵」；對此警方回應，行人闖紅燈、擋道均已違法，若接獲報案且證據明確，依法最高可處600元罰鍰。

日前有網友投稿行車影像至「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」，畫面中汽車在4月26日下午行經龜山區文青路一處路口，綠燈時前方卻有一名男子低頭看手機、站在斑馬線上，一動也不動；駕駛按喇叭後搖下車窗質疑「綠燈欸」，反被男子罵「靠」。

底下網友議論紛紛，有人說男子「真的不要命」、「台灣不是只要是行人站在斑馬線上等於無敵嗎」，也有人鼓勵原PO報警，不論是罵人或疑似碰瓷，都能自保。

龜山分局說，有關行人站立行人穿越道滑手機，影響交通，可依道路交通管理處罰條例第78條第1項4款處罰，未遵守交通號誌任意穿越車道，則可依第1項1款處罰，各可處300元罰鍰。

警方指出，目前沒有接獲民眾報案，若經報案且事證明確，便會依法舉發，也呼籲民眾遵守交通規則，切勿在馬路上滑手機，及任意穿越車道等危險行為，除了讓自己暴露在危險環境中，也會影響交通安全及順暢。

龜山區一名男子在行人穿越道紅燈時站在馬路中間滑手機，險象環生。圖／取自WoWtchout
龜山區一名男子在行人穿越道紅燈時站在馬路中間滑手機，險象環生。圖／取自WoWtchout

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