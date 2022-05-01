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南橫通車避免車禍事故 警：汽機車務必放慢車速

聯合報 / 記者陳玫伶王慧瑛／高雄即時報導

今天起南橫全線有條件開放通行，民眾迫不及待上山感受暌違13年不見的南橫，民眾一大早天未亮就到梅山口卡位，造成沿線塞車超過8公里。六龜警分局提醒，梅山口至台東向陽路段路幅狹小，基於安全考量不開放自行車及行人，另山地有高低起伏及多處橋梁，提醒民眾盡量放慢車速，避免危險。

南橫梅山口管制站與向陽管制站今天上午7點同時開放通車，昨晚起陸續有民眾將車停放在管制站前，因車輛過多，且鄰近的梅山青年活動中心、梅山遊客中心前停車場都已塞爆，車輛難迴轉。

桃源區復興里長江維明表示，凌晨4點多陸續有重機等車輛往梅山口前進，至8點時塞車已超過8公里，9點後車輛陸續開放往前，但目前現場因車輛過多，加上大關山隧道僅開放單行，東西端車輛於匯集，已管制進入。

六龜警分局表示，南橫公路即日起開放有條件通車，每周除了周二、周四，開放時間為上午7點至下午2點，下午5點前車輛須全數離開管制區，因梅山口至向陽路幅狹小，轄區車道規畫隨山地有高低起伏的落差，配合溪流也有建置多處橋梁，尤其下坡轉彎時車速過快是造成交通事故主要肇因，提醒民眾，到六龜旅遊盡量開車或騎機車，禁止腳踏車、行人禁止通行。

六龜警分局表示，南橫公路梅山口至向陽全線路程約1小時，當發生車輛碰撞事故時，肇事車輛如還能行使，建議民眾可自行標繪、蒐證後，將車輛先移到路邊，以免造成道路塞車，妨礙通行，再等候員警抵達現場處理。

南橫通車首日，有網友於LINE社群「南橫山林同好line社群」分享於埡口見到重機、汽車塞爆停車場景象，江維明預估，今天東西端車輛將破萬輛，預計下午會再出現西出車潮，明天遇勞動節放假，估計上山民眾只增不減，他說，13年來首次見到部落迎來這麼多遊客，部落居民興奮迎觀光潮。

有民眾表示，前年梅山口至天池剛開放有條件通車的頭2個月，陸續發生多次車禍事故，肇事車輛多為重機，因消防人員須從桃源出發，車程1小時才能抵達天池，今天上午也有登山客反映爬中之關途中身體不適，但後續取消叫救護車，提醒民眾上山無論開車、騎車，務必放慢車速，避免危險。

南橫全線通車前一晚，梅山口聚集近百台車卡位，今天上午7點一開通就搶先進入。圖／讀者提供
南橫全線通車前一晚，梅山口聚集近百台車卡位，今天上午7點一開通就搶先進入。圖／讀者提供
南橫梅山口至向陽段沿線多橋梁、隧道，六龜警分局員警提醒民眾務必放慢車速，避免危險。圖／讀者提供
南橫梅山口至向陽段沿線多橋梁、隧道，六龜警分局員警提醒民眾務必放慢車速，避免危險。圖／讀者提供
南橫開放全線通車首日，梅山口至向陽沿線機汽車塞爆，雙向車輛難通行。圖／讀者提供
南橫開放全線通車首日，梅山口至向陽沿線機汽車塞爆，雙向車輛難通行。圖／讀者提供
南橫開放全線通車首日，埡口機汽車塞爆，民眾喜迎通車，驚嘆欣賞大關山雲海美景。圖／翻攝自「南橫山林同好line社群」
南橫開放全線通車首日，埡口機汽車塞爆，民眾喜迎通車，驚嘆欣賞大關山雲海美景。圖／翻攝自「南橫山林同好line社群」

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