電動自行車掛牌仍兩年空窗 議員轟北市取締減肇事暴增

全台約有50多萬輛電動自行車在路上跑，但行駛亂象多，議員調閱資料發現，台北市的電動自行車這4年來，交大違規取締件數已大幅降低7成，每月的平均肇事件數卻逐年增，增加近1倍。

議員說，儘管立法院本月修法通過，規範掛牌、限制騎乘年齡等，但議員修法通過領牌前還有兩年的緩衝期，北市府不應取締少、肇事才管。對此，交大表示，後續會加強執法取締。

議員潘懷宗說，台北市的電動自行車取締違規件數，民國108年有1028件、109年卻降至594件、110年403件、今年到3月也只有93件，取締件數逐年降低，月平均取締件數已從108年的87件，降低至今年的31件，降幅近7成。

但反觀肇事數，電動自行車4年來，累計肇事件數316件，儘管所幸未造成民眾死亡，但仍導致225人受傷，肇事件數108年有72件、46人受傷；109年已暴增至109件、77人傷；110年肇事101件、83人傷；今年至三月底就已發生34件、19人傷，月平均已增加至11.3件，電動自行車肇事問題讓人憂心。

對此，交通警察大隊回應，之所以108年取締件數高，是因當年修法新增電動自行車需戴安全帽，並增加罰則，之後因強力執法下，民眾守法意識提升，違規狀況有減少趨勢，取締頻次才稍降，但為防制交通事故發生，將持續加強取締電動自行車違規。

議員提到，根據「道路交通安全規則」最大行駛速率在每小時25公里以下，屬慢車種類自行車，但因價格比一般機車便宜、又無需考照，成為許多外籍移工最愛，但實際卻發現，許多電動自行車都經過改裝，速度跑得比一般機車都還快，飆速違規情況處處可見，取締電動自行車超速件數卻掛蛋，無疑是放任違規運具滿街跑。

潘懷宗說，電動自行車主要違規項目包括未依規定戴安全帽、闖紅燈、行駛於人行道及闖紅燈等，他說，經常性違規就容易造成交通事故，對於電動自行車肇事倍增、違規卻遞減，交通警察不能因為未掛牌就視而不見，放任電動自行車恣意違規。

交通局長陳學台說，一定會加強宣導，尤其未來兩年內就要掛牌，也會針對修法通過後的過渡期，依照慢車規定持續加強執法，至於兩年內納管，就會依照通過的法規加強執法。