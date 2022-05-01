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連2天偷北捷4垃圾桶 男疑似精神恍惚「覺得很好玩」

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導

台北捷運近日捷運站垃圾桶不翼而發，由於作案模式少見，且垃圾桶失竊站體分散，警方調閱數十支監視器分析嫌犯特徵才查獲。據了解該男子精神恍惚，認為「偷垃圾桶很好玩」，已竊取4個垃圾桶，全案依涉嫌竊盜罪移請中山分局續辦。

台北捷運公司清潔人員4月16日發現捷運市政府站及小南門站等南側，總計3個不鏽鋼垃圾桶不翼而飛，行控中心向捷警隊反映後，警方從報案時間回溯相關站體出入口及月台、電扶梯等過濾數十支監視器畫面後，發現1名男子手拿大型黑色塑膠袋進入男廁，不久就提著疑似裝有桶狀物的袋子離開。

該男4月16日早上10時37分在市政府站竊取1個垃圾桶、中午11時39分小南門站偷2個，捷警分析該2案之嫌犯穿著特徵及使用的悠遊卡資料，研判該男子再犯率很高，立即通報各分隊加強辨識盤查，隔（17）日該男下午4時34分在行天宮站竊取1個垃圾桶，並搭乘捷運至市政府站準備出站時，當場遭捷警當場查獲。

發言人第三分隊分隊長王子忠指出，該嫌犯總計竊取小南門站、市政府站、行天宮站共4個垃圾桶，全案依涉嫌竊盜罪嫌移請轄管中山分局續辦。

王子忠提醒，若民眾在捷運內發現可疑人、事、物，可即刻通知保全或捷運站務人員，對於危害捷運及乘客安全不法行徑，警方定全力偵辦，呼籲不法之徒切勿心存僥倖。

一名男子疑似有吸毒前科、精神恍惚，連續2天到北捷偷垃圾桶只因「覺得好玩」。圖／北市捷警提供
一名男子疑似有吸毒前科、精神恍惚，連續2天到北捷偷垃圾桶只因「覺得好玩」。圖／北市捷警提供

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