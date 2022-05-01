聽新聞
test
0:00 / 0:00
唱歌上廁所擦撞 12人大亂鬥 警方噴辣椒水上銬逮捕
又是上廁所擦撞鬧事！台北市北投區好樂迪今凌晨爆發酒客打架鬥毆案，雙方人馬因上廁所擦撞，互嗆鬥毆，警方獲報後到場，噴辣椒水強力上銬逮捕12人，雙方冷靜後才發現其中2人竟是國中同學，因酒後鬧事遭法辦，全案依照聚眾鬥毆罪嫌，移送士林地檢署。
警方指出，全案起因是劉在上廁所期間與詹發生擦撞，爆發口角衝突，雙方人馬共計12人，詹、顧、潘等 3人，另一方劉、林、趙、范、黎、鄒、鄒、賴、蔡等9人，雙方呼朋引伴隨即在包廂外鬧事，朋友們不斷互嗆、鬥毆、罵三字經等。
5月1日1點45分好樂迪員工報案後，北投分局啟動快打警力到場，強勢命眾人蹲下、趴下，其中還有人說「好好好我趴...」由於人數眾多，警方也噴辣椒水強力上銬逮捕。
12名犯嫌今凌晨被帶回警局製作筆錄，其中雙方有2人發現彼此是國中同學，備感傻眼，後悔酒後衝動鬧事。全案依照刑法第150條聚眾鬥毆罪嫌移送士林地方檢署偵辦。北投分局呼籲，任何暴力傷人及聚眾鬥毆案件，將持續展現強勢作為，嚴正執法、絕不寬貸，維護社會安寧秩序。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言