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唱歌上廁所擦撞 12人大亂鬥 警方噴辣椒水上銬逮捕

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

又是上廁所擦撞鬧事！台北市北投區好樂迪今凌晨爆發酒客打架鬥毆案，雙方人馬因上廁所擦撞，互嗆鬥毆，警方獲報後到場，噴辣椒水強力上銬逮捕12人，雙方冷靜後才發現其中2人竟是國中同學，因酒後鬧事遭法辦，全案依照聚眾鬥毆罪嫌，移送士林地檢署。

警方指出，全案起因是劉在上廁所期間與詹發生擦撞，爆發口角衝突，雙方人馬共計12人，詹、顧、潘等 3人，另一方劉、林、趙、范、黎、鄒、鄒、賴、蔡等9人，雙方呼朋引伴隨即在包廂外鬧事，朋友們不斷互嗆、鬥毆、罵三字經等。

5月1日1點45分好樂迪員工報案後，北投分局啟動快打警力到場，強勢命眾人蹲下、趴下，其中還有人說「好好好我趴...」由於人數眾多，警方也噴辣椒水強力上銬逮捕。

12名犯嫌今凌晨被帶回警局製作筆錄，其中雙方有2人發現彼此是國中同學，備感傻眼，後悔酒後衝動鬧事。全案依照刑法第150條聚眾鬥毆罪嫌移送士林地方檢署偵辦。北投分局呼籲，任何暴力傷人及聚眾鬥毆案件，將持續展現強勢作為，嚴正執法、絕不寬貸，維護社會安寧秩序。

警方到場命鬧事人員蹲下、趴下。記者蕭雅娟／翻攝
警方到場命鬧事人員蹲下、趴下。記者蕭雅娟／翻攝
警方逮捕12名犯嫌。記者蕭雅娟／翻攝
警方逮捕12名犯嫌。記者蕭雅娟／翻攝
警方逮捕12名犯嫌。記者蕭雅娟／翻攝
警方逮捕12名犯嫌。記者蕭雅娟／翻攝
警方逮捕12名犯嫌。記者蕭雅娟／翻攝
警方逮捕12名犯嫌。記者蕭雅娟／翻攝
警方到場命鬧事人員蹲下、趴下，男子慌張的說「好好好我趴」。記者蕭雅娟／翻攝
警方到場命鬧事人員蹲下、趴下，男子慌張的說「好好好我趴」。記者蕭雅娟／翻攝

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