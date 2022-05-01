彰化平房凌晨火災 中風男子葬生火窟

彰化縣大城鄉一處平房民宅今天凌晨3點多發生火警，火勢雖在半小時就撲滅，但66歲中風吳姓男子逃生不及葬生火窟，火災原因消防局還在調查中。

大城鄉西平路及北平路口一處平房今天清晨3時43分通報火警，彰化消防局第四大隊副大隊長洪坪鋒說，第四大隊共出動大城、芳苑等4個消防分隊共消防車輛18輛、消防人員38人搶救，消防人員到達現場時火勢已非常大，不過消防隊也在於4時12分就將火勢撲滅。