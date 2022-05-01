他測試電動空氣玩具槍 法官認為有危害安全之虞罰3千

曾姓男子為測試電動空氣玩具槍射擊效果，駕車停駛在台南市永康區中正北路一家按摩店前，先打開轎車右後車門後，朝右後乘客座位扣動板機試槍。台南地院新市簡易庭法官認為，曾的行為違反社會秩序維護法，攜帶類似真槍玩具槍，而有危害安全的違序行為，裁罰3000元，案可抗告。

裁定書說，曾於今年2月25日凌晨1點23分，在台南市永康區中正北路一家按摩店前，將轎車右後車門打開，朝右後乘客座位扣動板機測試電動空氣玩具槍，警方接獲民眾報案蒐證調查後，扣得電動玩具槍1把，依違反社會秩序維護法移送台南地院新市簡易庭審理。

法官認為，曾所為，觸犯社會秩序維護法第65條第3款攜帶類似真槍玩具槍，而有危害安全之虞違序行為。審酌違序動機、目的，及教育程度等一切情狀，裁罰3千元，以示懲儆。