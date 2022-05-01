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酒駕男警分局前高速撞車肇逃 被逮辯：怎麼那麼兇

聯合報 / 記者翁至成／新北即時報導

張姓男子今天凌晨酒駕載友人返家，行經新北市警永和分局前的竹林路時，從後方高速撞擊騎機車的林姓男子，張男沒有停車查看，反而加速逃逸。當時正巧有巡邏員警目睹，立刻上前追捕，10分鐘後將人攔下，張男無照又酒駕，酒測值每公升達0.6毫克，被依公共危險罪嫌送辦。

警方調查，張男（24歲）昨天晚上跟友人在永和區星光大道KTV徹夜歡唱，今天凌晨4點42分，無照開車載林姓友人（23歲）一同返家，行經竹林路與竹林路191巷口時，高速追撞正要去菜市場賣菜的林男（56歲）；林男被撞的人車倒地，所幸僅有輕傷，意識清楚無大礙，惟張男肇事逃逸。

當時永和分局秀朗派出所一名張姓警員正在路上巡邏，目睹一切經過，立刻鳴笛並且用無線電呼叫支援。張員一路跟追，騎警車上福和橋至台北市，最終在汀州路三段與基隆路四段口，順利將人攔下。

張男被逮時態度相當輕浮，稱「我知道撞上了，啊就肇逃啊」，警方對他酒測，他酒測值每公升達0.6毫克，被依現行犯上銬逮捕，期間他還喊「欸不要銬那麼緊，我沒有辦法」，上警車前甚至還問員警「我都沒有幹嘛，怎麼那麼兇」。

張男警詢後，將被依公共危險罪嫌移送偵辦，並針對他無照駕駛情事，製單開罰；警方補充說，同車乘客也是共犯，將依道交條例第35條第1項第8款，開出最高1萬5000元罰單。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

救護員派車到場，關心被撞的林姓男子傷勢。記者翁至成／翻攝
救護員派車到場，關心被撞的林姓男子傷勢。記者翁至成／翻攝
監視器畫面可見，林姓男子被酒駕男從後面追撞，腳朝上的瞬間。記者翁至成／翻攝
監視器畫面可見，林姓男子被酒駕男從後面追撞，腳朝上的瞬間。記者翁至成／翻攝
事發地就在新北市警永和分局（紅框處）大門前。記者翁至成／翻攝
事發地就在新北市警永和分局（紅框處）大門前。記者翁至成／翻攝
警方一路跟追，順利在北市汀州路三段與基隆路四段口將人攔下。記者翁至成／翻攝
警方一路跟追，順利在北市汀州路三段與基隆路四段口將人攔下。記者翁至成／翻攝
肇事者張姓男子無照酒駕又肇逃，轎車左前方保險桿有明顯擦撞痕跡。記者翁至成／翻攝
肇事者張姓男子無照酒駕又肇逃，轎車左前方保險桿有明顯擦撞痕跡。記者翁至成／翻攝
林男當時騎車正要去市場賣菜，所幸身體無大礙。記者翁至成／翻攝
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酒駕

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