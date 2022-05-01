聽新聞
test
0:00 / 0:00

東勢警送失智婦回家 她女兒剛好下班回到家

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導

一名失智婦人路上攔人請求帶她回家，民眾報案找警察幫忙，台中市東勢警分局石岡分駐所員警開車載她回到家時，她女兒剛好下班回到家，才知母親外出迷路，她感謝警民協助。

中市警局東勢分局石岡分駐所，29日晚上9點接獲民眾到所報案，民眾說他在路旁發現一名疑似失智的老婦人要求載她回家，因老婦人無法明確表達家裡住址，只好將她載到鄰近的派出所請警方協助。

警員張國昌了解案情後，耐心地詢問老婦人是否記得自己名字、住家地址或鄰近地標，但老婦人只記得自己名字且身上也未攜帶任何證件；警員再利用失蹤人口系統查詢看看老婦人過往有無通報紀錄，果然曾有過通報紀錄。

員警撥打家屬電話，無人接聽，員警見婦人已一臉疲憊想回家休息，於是開警車載她回家，到家時碰巧遇到剛下班的女兒，婦人女兒得知情形後向警方道謝，她說，幸好有員警的熱心協助，才能讓母親順利返家。

東勢警分局呼籲，家中若有年邁長輩，應避免讓其單獨外出，平時應多注意及關心動向，可在隨身衣物繡上姓名、聯繫電話等資料，或佩戴足資辨識的項鍊、手鍊，以便警方或相關單位提供即時協助。

台中市東勢警分局石岡分駐所員警，送失智婦人回家。圖／警方提供
台中市東勢警分局石岡分駐所員警，送失智婦人回家。圖／警方提供

延伸閱讀

台中／東勢河濱公園雞冠刺桐串串花開 引人佇足欣賞火紅花姿

連2日2件「車輛顧路案」 台中東勢警暖心助脫困

雲林再傳2鄉鎮西瓜災情 西瓜價格恐上漲

台中今+25！出現首例重症 東勢安養住民進加護病房

相關新聞

板橋餐廳瓦斯漏氣老闆情侶檔送醫身亡 警：案情有點怪

新北市板橋區一件義式餐廳，今天晚上6點多，餐廳老闆情侶檔被員工發現倒臥在餐廳內用餐區無生命跡象，嚇得報警；警消趕抵，屋內...

玉山又傳山難！保育志工巡山墜谷 失去生命跡象

玉山國家公園管理處保育志工團隊今從八通關古道出發，擬前往大水窟山屋巡查，未料，今卻傳出有隊員失足滑落邊坡，同行隊友雖趕緊...

賓士車內男女叫不醒 警急破窗救人結果超尷尬

南投埔里警方日前巡邏發現1輛賓士車久停路旁、沒熄火，趨近看見一對男女平躺車內，經拍打車窗、呼叫都沒反應，怕是意外而緊急破...

影／小情侶車上吵架分心 失控撞安全島車燒毀人傷

一對均為20歲的小情侶，今天傍晚共乘休旅車行經彰化市彰南路一段167巷前時，疑因吵架，造成駕車的張姓男子分心，失控撞上中...

新北板橋餐廳疑瓦斯外洩 老闆、老闆娘無生命跡象送醫

新北市板橋區民權路202巷某義式西餐廳，疑似發生瓦斯外洩，今晚6時許員工準備上班時，發現老闆和老闆娘倒臥用餐區失去生命跡...

彰化139線又出事！1輛轎車疑過彎不慎栽進民宅

一輛藍色豐田轎車，今天傍晚行經彰化縣芬園鄉大彰路（139線）3段時，疑因過彎不慎，衝進一處鐵皮民宅，磚牆破了大洞，幸好只...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。