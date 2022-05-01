東勢警送失智婦回家 她女兒剛好下班回到家

一名失智婦人路上攔人請求帶她回家，民眾報案找警察幫忙，台中市東勢警分局石岡分駐所員警開車載她回到家時，她女兒剛好下班回到家，才知母親外出迷路，她感謝警民協助。

中市警局東勢分局石岡分駐所，29日晚上9點接獲民眾到所報案，民眾說他在路旁發現一名疑似失智的老婦人要求載她回家，因老婦人無法明確表達家裡住址，只好將她載到鄰近的派出所請警方協助。

警員張國昌了解案情後，耐心地詢問老婦人是否記得自己名字、住家地址或鄰近地標，但老婦人只記得自己名字且身上也未攜帶任何證件；警員再利用失蹤人口系統查詢看看老婦人過往有無通報紀錄，果然曾有過通報紀錄。

員警撥打家屬電話，無人接聽，員警見婦人已一臉疲憊想回家休息，於是開警車載她回家，到家時碰巧遇到剛下班的女兒，婦人女兒得知情形後向警方道謝，她說，幸好有員警的熱心協助，才能讓母親順利返家。