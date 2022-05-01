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2男3女登長壽山迷路半夜救下山 僅一人備頭燈

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導

2男3女昨天攀登台中和平長壽山時不慎迷路，台中市消防局獲報派消防隊員上山救援，今天凌晨引導5人下山，發現這個登山團體，竟然只有一人戴頭燈，深夜山區迷路更危險。

台中市消防局昨天下午5點多獲報，有1行5人團(2男3女)在攀登長壽山時不慎迷路，報案時有回報現地座標，請求消防局派人前往協助，消防局立即派遣和平分隊、谷關分隊共計4人出勤，由和平小隊長黃來昇帶隊前往救援。

搜救人員昨晚10點多找到5名待救者，發現只有1人有頭燈，因此他們在山區尋找下山路徑時視線不佳，5人身體狀況皆良好，搜人員要帶他們原路返回途中，考量3女體力無法負荷，最後將5名登山客從雙崎方向帶出。

今天凌晨零時抵達520林道3.5公里處，台中市消防局第二大隊及雙崎分隊派2車4人，將登山客接駁至分隊，不需就醫。

2男3女昨天登長壽山迷路，台市消防局派隊員上山救出。圖／台中市消防局提供
2男3女昨天登長壽山迷路，台市消防局派隊員上山救出。圖／台中市消防局提供
2男3女昨天登長壽山迷路，台市消防局派隊員上山救出。圖／台中市消防局提供
2男3女昨天登長壽山迷路，台市消防局派隊員上山救出。圖／台中市消防局提供
2男3女昨天登長壽山迷路，台市消防局派隊員上山救出。圖／台中市消防局提供
2男3女昨天登長壽山迷路，台市消防局派隊員上山救出。圖／台中市消防局提供

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