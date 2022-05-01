2男3女登長壽山迷路半夜救下山 僅一人備頭燈

2男3女昨天攀登台中和平長壽山時不慎迷路，台中市消防局獲報派消防隊員上山救援，今天凌晨引導5人下山，發現這個登山團體，竟然只有一人戴頭燈，深夜山區迷路更危險。

台中市消防局昨天下午5點多獲報，有1行5人團(2男3女)在攀登長壽山時不慎迷路，報案時有回報現地座標，請求消防局派人前往協助，消防局立即派遣和平分隊、谷關分隊共計4人出勤，由和平小隊長黃來昇帶隊前往救援。

搜救人員昨晚10點多找到5名待救者，發現只有1人有頭燈，因此他們在山區尋找下山路徑時視線不佳，5人身體狀況皆良好，搜人員要帶他們原路返回途中，考量3女體力無法負荷，最後將5名登山客從雙崎方向帶出。