聽新聞
test
0:00 / 0:00
2男3女登長壽山迷路半夜救下山 僅一人備頭燈
2男3女昨天攀登台中和平長壽山時不慎迷路，台中市消防局獲報派消防隊員上山救援，今天凌晨引導5人下山，發現這個登山團體，竟然只有一人戴頭燈，深夜山區迷路更危險。
台中市消防局昨天下午5點多獲報，有1行5人團(2男3女)在攀登長壽山時不慎迷路，報案時有回報現地座標，請求消防局派人前往協助，消防局立即派遣和平分隊、谷關分隊共計4人出勤，由和平小隊長黃來昇帶隊前往救援。
搜救人員昨晚10點多找到5名待救者，發現只有1人有頭燈，因此他們在山區尋找下山路徑時視線不佳，5人身體狀況皆良好，搜人員要帶他們原路返回途中，考量3女體力無法負荷，最後將5名登山客從雙崎方向帶出。
今天凌晨零時抵達520林道3.5公里處，台中市消防局第二大隊及雙崎分隊派2車4人，將登山客接駁至分隊，不需就醫。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言