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砂石車深夜違規停車 害20歲機車騎士追撞喪命

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導

20歲劉姓男子昨天深夜返家途中，行經彰化縣福興鄉台76線快速道路下方平面道路時 ，疑因視線不良，撞上停在路邊的砂石車，送醫不治。警方調查，砂石車賴姓駕駛疑違規停車，將以過失致死罪嫌偵辦。

彰化縣消防局福興分隊指出，昨晚11時44分許，接獲報案，指福興鄉台144線東向3.5公里處附近發生車禍，救護車抵達時，傷者臥倒在員大排內側車道，旁邊遺留一輛機車，20歲劉姓騎士當場已沒有呼吸心跳，送往鹿港彰基急救，仍告不治。

彰化縣鹿港警分局指出，劉姓騎士昨晚沿著福興鄉台76線平面道路返回埔心鄉住家途中，行經福鹿橋與福安橋之間，由於此一路段沒有路燈，深夜視線不良，撞上了臨停在路旁的砂石車，彈飛倒地，送醫不治。

警方指出，肇事的41歲賴姓駕駛供稱，他是從北部開車下來， 將砂石車停在肇事路段休息，沒想到卻被劉姓騎士撞上。警方表示，此一路段不能停大型車，而這輛砂石車甚至違停在機車優先道上，賴姓駕駛已涉過失致死罪嫌。

20歲劉姓男子昨天深夜返家途中，行經彰化縣福興鄉台76線快速道路下方平面道路時 ，疑因視線不良，撞上停在路邊的砂石車，送醫不治。圖／民眾提供
20歲劉姓男子昨天深夜返家途中，行經彰化縣福興鄉台76線快速道路下方平面道路時 ，疑因視線不良，撞上停在路邊的砂石車，送醫不治。圖／民眾提供
20歲劉姓男子昨天深夜返家途中，行經彰化縣福興鄉台76線快速道路下方平面道路時 ，疑因視線不良，撞上停在路邊的砂石車，送醫不治。圖／民眾提供
20歲劉姓男子昨天深夜返家途中，行經彰化縣福興鄉台76線快速道路下方平面道路時 ，疑因視線不良，撞上停在路邊的砂石車，送醫不治。圖／民眾提供
20歲劉姓男子昨天深夜返家途中，行經彰化縣福興鄉台76線快速道路下方平面道路時 ，疑因視線不良，撞上停在路邊的砂石車，送醫不治。圖／民眾提供
20歲劉姓男子昨天深夜返家途中，行經彰化縣福興鄉台76線快速道路下方平面道路時 ，疑因視線不良，撞上停在路邊的砂石車，送醫不治。圖／民眾提供

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