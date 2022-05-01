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彰化市線東路電腦公司倉庫火警 動用17輛消防局灌救
彰化市線東路一段一處電腦監控設備的鐵皮倉庫一樓，今天上午9時18分許發生火警，濃煙瀰漫，彰化縣消防局動用17輛消防車及34名人員趕往灌救，約10時許，控制火勢。
消防局表示，這處面積約300平方公尺的倉庫，主要存放某電腦公司的線路、纜線，因此火苗竄起時，即在內部燃燒，並冒起濃煙，在數公里外即可看到。
彰化縣消防局共動用9個分隊人員趕往灌救，還好火勢未延燒，費了約40分鐘，即已控制，起火原因由消防局調查中。
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