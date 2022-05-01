55歲男登玉山疑中風 消防人力接駁送醫仍不治

中央社 / 嘉義縣1日電

新北市簡姓男子昨天與友人登玉山，行經玉山登山林道疑似中風，通報消防，因午後濃霧無法申請直升機，人力接駁，救護人員趕抵，簡男呈現OHCA，送醫仍不治，原因待查。

嘉義縣消防局今天發布訊息指出，阿里山消防分隊昨天下午3時39分據報，於玉山登山林道6.8公里處（大峭壁路段）1名55歲簡姓男子疑似中風需協助送下山就醫。

阿里山分隊消防人員立即整裝，並同步聯繫排雲山莊派員前往查看，排雲山莊人員於下午4時15分抵達患者位置，評估簡男已呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，因玉山林道午後濃霧無法申請直升機，於是由排雲人員背負簡男往下山方向挺進。

阿里山及三和分隊、排雲山莊、林務局阿里山工作站及派出所員警整裝後出動，於晚上6時46分接觸簡男，持續以人力接駁方式送下山，並在晚上9時24分順利將簡男護送至塔塔加登山口，經救護車送往香林衛生所，確認簡男已不治後，交由員警處理後續事宜。

阿里山分隊分隊長黃建哲告訴中央社記者，分隊役男楊皓羽原本於昨天深夜就退役，昨天下午仍跟隨消防人員一同前往玉山林道救人，十分敬業。

嘉義縣消防局呼籲，攀登玉山群峰非屬一般活動，登爬過程溫差變化大且是低壓、低氧環境，登山活動行前應評估自身身體狀況，並準備足夠保暖衣物，避免發生憾事。

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