揭穿韓國醫生歐爸愛情騙局 安平警鄰里友善群組建功
台南市安平區50歲李姓女子經由網路認識自稱是韓國的男醫生，互加LINE後男醫生展開噓寒問暖溫情攻勢，試圖讓她陷入愛情陷阱，希望她可以協助在台灣找到定居住所，昨天還要求李匯款8萬元，幸虧她早已加入了由安平警設立的友善通報平台LINE群組，今天提醒其他民眾小心網路交友愛情詐騙。
李姓女子在安平區平通里的友善群組中通報稱，自稱是韓國的醫生在交友軟體上向她搭訕，並表示自己即將退休，未來有機會到台灣定居，希望她可以協助他在台灣找居住的地方，並開始一連串的擘畫未來及噓寒問暖的溫情攻勢，試圖讓她陷入愛情陷阱。
還好李女加入了由安平警設立的友善通報平台，將該則訊息張貼在群組內，警方立即告知這是典型的愛情詐騙，詐騙集團會在最後表示要跟被害人共度一生並許下諾言取得信任後，要求被害人匯款。果不其然，李女表示該詐騙集團真的要求匯款8萬元，並直呼現在詐騙集團太猖獗。
無獨有偶，4月28日安平警在超商友善群組接獲轄區內某超商店員報稱店內有大額點數交易，疑似有民眾遭到詐騙，請警方協助處理，警方到場後發現是網路援交詐騙案件，員警好言勸說下，成功守住了民眾的血汗錢。
台南市警四分局為防止詐騙發生，在各大銀行超商、鄰里長等部屬嚴密的友善通報群組，光是4月份就接獲兩起因民眾通報並攔阻詐騙案件。
分局長王子雄表示，詐騙集團會用各種方法取得民眾的信任，他們會用盡心機使用話術，騙你感情又騙你的錢，不管對方用任何理由，要求匯款指定帳戶或購買遊戲點數時，千萬別上當，建議撥打165防詐專線，小心查證。
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