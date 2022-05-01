台中透天屋起火、廁所塑膠門無法擋火 屋主慘死

台中市大里區新仁路三段84巷一處三樓透天屋今天凌晨1時許發生火警，消防局據報趕往灌救。當時房屋一樓已全面燃燒，消防人員在廁所找到男屋主時他已無意識，送醫後不治。但消防人員後來分別在二、三樓救出男屋主妻子和女兒，都無大礙，但飽受驚恐。

據了解，從現場看來，一樓火勢最大，起火點應在一樓。警方在一樓後側廁所裡找到鄭姓男屋主（66歲），因廁所門是塑膠的，無法抵擋火勢，且已全部融化，被發現時鄭姓屋主已無呼吸心跳。

鄭妻在二樓沿著窗外屋簷由消防人員引導至隔壁陽台獲救，警方也待火勢較小時，拉著水線上樓，在三樓救出鄭姓屋主的女兒（39歲）並送醫，但所幸僅受驚嚇，沒有外傷。

消防人員指出，凌晨時分多數人已經入睡，睡覺時嗅覺並不靈敏，此時若家裡起火，只有聲響可以提醒，因此建議民眾應該裝設「住宅用火災警報器」，才能發揮提醒作用。