快訊

15歲少年無照騎車闖紅燈釀嚴重車禍 紅牌大重機騎士重傷不治

確診個案自主回報疫調系統今啟動！ 五張圖看懂收到簡訊如何通報

「限速20公里」新手開車上路台大校園撞倒博士生 拖行2個車身

聽新聞
test
0:00 / 0:00

15歲少年無照騎車闖紅燈 紅牌大重機騎士重傷不治

聯合報 / 記者翁至成游明煌／新北即時報導

新北市消防局緊急搶救傷者，車禍撞擊力道大，騎士的球鞋、口罩噴飛一地。記者游明煌／攝影
新北市消防局緊急搶救傷者，車禍撞擊力道大，騎士的球鞋、口罩噴飛一地。記者游明煌／攝影

新北市土城區今天凌晨發生重大車禍。王姓少年騎機車載友人出門，疑搶快闖燈，在路口跟一輛紅牌重機撞上，撞擊力道大，王男被撞飛約3公尺遠，一度失去呼吸心跳，經搶救已恢復生命跡象，乘客則是多處骨折；惟紅牌重機騎士病況急轉直下，6小時後傷重不治，車禍肇責尚待釐清。

警方調查，王姓少年（15歲）未成年無照駕駛，今天凌晨0點24分騎機車載許姓友人（14歲）出門兜風，在金城路三段與峰廷街口時，跟金城路三段直行、騎紅牌重機的黃姓男子（28歲）撞上。

據了解，當時金城路三段的號誌正處綠燈轉紅燈之際，王姓少年疑貪快，先從小巷闖紅燈至大馬路口，欲趁隙再直行至對面峰廷街，不料黃男疑也想趁黃燈之際「飆速」通過，雙方都未注意才肇事。

王姓少年被撞飛後倒地，一度失去呼吸心跳，所幸送醫後恢復心跳，惟四肢多處擦挫傷，血濺滿地；後座許姓少年也噴飛重摔落地，左大腿骨骼，但意識清楚。

紅牌重機黃男則是陷入昏迷、顱底骨折、四肢多處開放性骨折，送醫後情況一度好轉，但沒想到今天凌晨6點多，因顱內出血最終不治身亡。

其餘傷者2人仍在院救治，由於目前肇事者王姓少年仍無法說話，待他狀況好轉，警方將釐清肇事原因，以過失致死罪嫌偵辦。另外，王姓少年未成年無照駕駛情事屬實，警方將依法開出最高1萬2000元罰鍰。

監視器畫面拍下，撞擊前一刻紅牌重機騎士（左邊）在路口跟白牌機車（右邊）的驚險瞬間。記者翁至成／翻攝
監視器畫面拍下，撞擊前一刻紅牌重機騎士（左邊）在路口跟白牌機車（右邊）的驚險瞬間。記者翁至成／翻攝
警消獲報緊急處理車禍，將傷者送醫。記者游明煌／攝影
警消獲報緊急處理車禍，將傷者送醫。記者游明煌／攝影
新北市土城區今天凌晨發生重大車禍，紅牌重機跟白牌機車在路口劇烈撞擊，兩造騎士傷勢嚴重。記者游明煌／攝影
新北市土城區今天凌晨發生重大車禍，紅牌重機跟白牌機車在路口劇烈撞擊，兩造騎士傷勢嚴重。記者游明煌／攝影
路邊停車格內的機車慘遭波及。記者游明煌／攝影
路邊停車格內的機車慘遭波及。記者游明煌／攝影
警方在車禍現場標繪處理。記者翁至成／翻攝
警方在車禍現場標繪處理。記者翁至成／翻攝
警方拉起封鎖線採證。記者翁至成／翻攝
警方拉起封鎖線採證。記者翁至成／翻攝

重機 骨折

延伸閱讀

竹縣5月1日起路口安全大執法 不禮讓行人最高吃3600元罰單

5親友組抓姦團汽旅堵人 他心虛猛踩油門全當保齡球撞飛

外送員高速闖紅燈 攔腰撞剛起步機車...2騎士皆重傷

政院拍板！無照駕駛最高罰2萬4 目標年底上路

相關新聞

台中透天屋起火、廁所塑膠門無法擋火 屋主慘死

台中市大里區新仁路三段84巷一處三樓透天屋今天凌晨1時許發生火警，消防局據報趕往灌救。當時房屋一樓已全面燃燒，消防人員在...

揭穿韓國醫生歐爸愛情騙局 安平警鄰里友善群組建功

台南市安平區50歲李姓女子經由網路認識自稱是韓國的男醫生，互加LINE後男醫生展開噓寒問暖溫情攻勢，試圖讓她陷入愛情陷阱...

15歲少年無照騎車闖紅燈 紅牌大重機騎士重傷不治

新北市土城區今天凌晨發生重大車禍。王姓少年騎機車載許姓友人出門，疑搶快闖燈欲行駛至對街，在路口跟一輛搶黃燈的紅牌重機撞上...

女被弟刺殺重傷 男友幫送醫卻丟包害慘死

台中周姓男子和姊姊相處不睦，去年因細故大吵竟持菜刀刺穿姊姊胸腔，周女的陳姓男友原要騎車載她就醫，途中怕自己毒品通緝身分曝...

迷糊貨櫃車 撞斷限高架

一輛貨櫃車昨天下午行經新北市成泰路一段與登林路口，疑似未注意前方有四米高限高架，當場撞斷，只見限高架應聲斷裂，橫壓在車頭...

「假檢警」再現 桃園婦闊氣領出350萬遭「真警」阻攔

桃園1名65歲陳姓婦人29日下午前往平鎮區金陵路三段郵局提領350萬元現金，不過陳婦填寫提款單時，不斷講電話，行員察覺有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。