15歲少年無照騎車闖紅燈 紅牌大重機騎士重傷不治

新北市消防局緊急搶救傷者，車禍撞擊力道大，騎士的球鞋、口罩噴飛一地。記者游明煌／攝影

新北市土城區今天凌晨發生重大車禍。王姓少年騎機車載友人出門，疑搶快闖燈，在路口跟一輛紅牌重機撞上，撞擊力道大，王男被撞飛約3公尺遠，一度失去呼吸心跳，經搶救已恢復生命跡象，乘客則是多處骨折；惟紅牌重機騎士病況急轉直下，6小時後傷重不治，車禍肇責尚待釐清。

警方調查，王姓少年（15歲）未成年無照駕駛，今天凌晨0點24分騎機車載許姓友人（14歲）出門兜風，在金城路三段與峰廷街口時，跟金城路三段直行、騎紅牌重機的黃姓男子（28歲）撞上。

據了解，當時金城路三段的號誌正處綠燈轉紅燈之際，王姓少年疑貪快，先從小巷闖紅燈至大馬路口，欲趁隙再直行至對面峰廷街，不料黃男疑也想趁黃燈之際「飆速」通過，雙方都未注意才肇事。

王姓少年被撞飛後倒地，一度失去呼吸心跳，所幸送醫後恢復心跳，惟四肢多處擦挫傷，血濺滿地；後座許姓少年也噴飛重摔落地，左大腿骨骼，但意識清楚。

紅牌重機黃男則是陷入昏迷、顱底骨折、四肢多處開放性骨折，送醫後情況一度好轉，但沒想到今天凌晨6點多，因顱內出血最終不治身亡。

其餘傷者2人仍在院救治，由於目前肇事者王姓少年仍無法說話，待他狀況好轉，警方將釐清肇事原因，以過失致死罪嫌偵辦。另外，王姓少年未成年無照駕駛情事屬實，警方將依法開出最高1萬2000元罰鍰。