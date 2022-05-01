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「假檢警」再現 桃園婦闊氣領出350萬遭「真警」阻攔

聯合報 / 記者翁唯真／桃園即時報導

桃園1名65歲陳姓婦人29日下午前往平鎮區金陵路三段郵局提領350萬元現金，不過陳婦填寫提款單時，不斷講電話，行員察覺有異，立即反應給巡簽員警，經了解才知道陳婦日前接獲自稱郵局及警察人員來電表示帳戶凍結，須將錢交給警方保管，經過員警告知警方不會有這樣舉動，陳婦才逐漸相信成功阻詐。

平鎮警分局建安派出所長劉偉成表示，陳婦日前接獲自稱郵局行員的男子及高雄市政府警察局的員警來電，聲稱健保卡遭盜用及涉及刑案，所以銀行帳戶已遭警示凍結，如要保護財產及帳戶安全，必須將現金交給警方保管，如不配合，帳戶除了遭到凍結外，也將身陷囹圄。

陳婦不疑有他，二話不說就拿著存摺及印鑑跑到郵局準備提款，但在填寫提款單時，因為神情慌張，且不斷的講電話，讓承辦的行員察覺有異，恰逢巡簽員警，行員趕緊請求警方協助。

起初陳婦仍是深信不疑，執意將存款全數提領，員警向婦人解釋詐騙集團利用「假檢警」詐騙案例後，陳婦才了解自己遇到詐騙，並不斷感謝行員及警方熱心協助，才能幸運保住老本。

假檢警騙桃園6旬婦，闊氣拿出350萬積蓄，遭真警察阻攔。記者翁唯真／翻攝
假檢警騙桃園6旬婦，闊氣拿出350萬積蓄，遭真警察阻攔。記者翁唯真／翻攝

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