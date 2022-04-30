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轎車逆向騎上陸橋畫面曝光 網友驚呼：這開法絕了
今午有輛轎車逆向騎上嘉雄路橋，車頭幾乎撞毀，卡在橋頭動彈不得，令許多路過民眾好奇怎麼撞上，此畫面立即被網友瘋傳，錄下影像的網友直接噴笑「太傻眼了！」。網友熱議「怎麼想都不會這樣開，剛剛經過直接笑了出來」，更有網友虧「人家都要下來，只有他要上去」、「這開法，絕了」，讓網友笑到噴飯。
嘉義市警局交通隊表示，駕駛沒有酒駕，研判是從友愛路往市區方向行駛，疑失控自撞。
交通隊副隊長江志慶表示，今午3、4點接到民眾報案，指有輛轎車疑自撞卡在嘉雄陸橋，警員到場看到逆向卡在橋頭前的車輛，27歲程姓駕駛則在現場，身上有些擦挫傷，沒有酒精反應。
警方轉述駕駛說法表示，當時開車從友愛路往嘉義市區行駛，左轉要上嘉雄陸橋時，不知為何失控逆向衝向橋頭前，衝撞分隔島後卡在橋頭。
警方在現場蒐證初步調查是自撞意外，沒有違規事項，會將相關調查結果函送嘉義市政府，駕駛仍要負有關陸橋的損害賠償責任。交通隊呼籲，民眾行經多時向路口要小心駕駛，尤其轉彎路段放慢行駛，避免發生意外。
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