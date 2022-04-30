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台南北區民宅火警 消防員搶救受困婦人送醫急救
台南市北區公園路900巷一棟4樓民宅晚間傳出火警，熊熊烈火從3樓竄出，4樓疑有人受困，台南消防局據報後調派大批人車趕往搶救，消防員上樓搜救後，在4樓找到55歲林姓婦人意識模糊，救出後立即將她送醫急救，火勢很快控制，消防局指出，起火原因仍待進一步釐清。
據調查，受困林婦無明顯外傷、顏部燻黑，目前意識模糊，經救護車後送奇美醫院搶救中。經初步調查，起火點位在3樓，燃燒居室及家具，財損約5千元，住戶已申請火場調查。
消防局晚間6時49分據報，北區公園路900巷一棟4樓RC建築傳出火警，3樓冒煙，四樓疑似1人受困，調派大批人車前往灌救。
7時02分消防人員已進入4樓，隨後已接觸到受困者，將她運送下樓，意識模糊，送奇美醫院急救，火勢則於7時14分撲滅。
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