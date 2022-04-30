快訊

15歲少年無照騎車闖紅燈釀嚴重車禍 紅牌大重機騎士重傷不治

確診個案自主回報疫調系統今啟動！ 五張圖看懂收到簡訊如何通報

「限速20公里」新手開車上路台大校園撞倒博士生 拖行2個車身

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南北區民宅火警 消防員搶救受困婦人送醫急救

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

台南市北區公園路900巷一棟4樓民宅晚間傳出火警，熊熊烈火從3樓竄出，4樓疑有人受困，台南消防局據報後調派大批人車趕往搶救，消防員上樓搜救後，在4樓找到55歲林姓婦人意識模糊，救出後立即將她送醫急救，火勢很快控制，消防局指出，起火原因仍待進一步釐清。

據調查，受困林婦無明顯外傷、顏部燻黑，目前意識模糊，經救護車後送奇美醫院搶救中。經初步調查，起火點位在3樓，燃燒居室及家具，財損約5千元，住戶已申請火場調查。

消防局晚間6時49分據報，北區公園路900巷一棟4樓RC建築傳出火警，3樓冒煙，四樓疑似1人受困，調派大批人車前往灌救。

7時02分消防人員已進入4樓，隨後已接觸到受困者，將她運送下樓，意識模糊，送奇美醫院急救，火勢則於7時14分撲滅。

台南市北區公園路900巷一棟民宅晚間傳出火警，雄雄烈火從3樓竄出。記者邵心杰／翻攝
台南市北區公園路900巷一棟民宅晚間傳出火警，雄雄烈火從3樓竄出。記者邵心杰／翻攝
消防局調派大批人車前往灌救，現場巷弄狹小，消防員管制交通，便於滅火。記者邵心杰／攝影
消防局調派大批人車前往灌救，現場巷弄狹小，消防員管制交通，便於滅火。記者邵心杰／攝影
消防局調派大批人車前往灌救，消防員從4樓搶救出1名受困婦人，救出時意識模糊，緊急送醫急救。記者邵心杰／攝影
消防局調派大批人車前往灌救，消防員從4樓搶救出1名受困婦人，救出時意識模糊，緊急送醫急救。記者邵心杰／攝影

台南 奇美醫院 消防員

延伸閱讀

率先全國 彰化外勤消防員5月1日起實施「勤2休2」

全國之先！彰化消防員提前5月全面實施「勤二休二」

嘉義竹崎連棟4間透天住宅火警 13輛消防車搶救無人受困

新北中和公寓火警調動雲梯車疏散 4人送醫

相關新聞

台中透天屋起火、廁所塑膠門無法擋火 屋主慘死

台中市大里區新仁路三段84巷一處三樓透天屋今天凌晨1時許發生火警，消防局據報趕往灌救。當時房屋一樓已全面燃燒，消防人員在...

揭穿韓國醫生歐爸愛情騙局 安平警鄰里友善群組建功

台南市安平區50歲李姓女子經由網路認識自稱是韓國的男醫生，互加LINE後男醫生展開噓寒問暖溫情攻勢，試圖讓她陷入愛情陷阱...

15歲少年無照騎車闖紅燈 紅牌大重機騎士重傷不治

新北市土城區今天凌晨發生重大車禍。王姓少年騎機車載許姓友人出門，疑搶快闖燈欲行駛至對街，在路口跟一輛搶黃燈的紅牌重機撞上...

女被弟刺殺重傷 男友幫送醫卻丟包害慘死

台中周姓男子和姊姊相處不睦，去年因細故大吵竟持菜刀刺穿姊姊胸腔，周女的陳姓男友原要騎車載她就醫，途中怕自己毒品通緝身分曝...

迷糊貨櫃車 撞斷限高架

一輛貨櫃車昨天下午行經新北市成泰路一段與登林路口，疑似未注意前方有四米高限高架，當場撞斷，只見限高架應聲斷裂，橫壓在車頭...

「假檢警」再現 桃園婦闊氣領出350萬遭「真警」阻攔

桃園1名65歲陳姓婦人29日下午前往平鎮區金陵路三段郵局提領350萬元現金，不過陳婦填寫提款單時，不斷講電話，行員察覺有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。