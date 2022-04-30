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休旅車進入視覺死角、水泥預拌車右切 人車險翻下橋
李姓男子近日駕駛水泥預拌車行經台北市洲美快速道路，在變換車道時擦撞右方一輛休旅車，致該車差點翻落橋下，所幸兩車駕駛接受輕傷，現場無酒駕情事，確切肇事原因有待釐清。
警方調查，53歲李男4月27日下午5時許駕車沿洲美快速道路往北投方向行進，44歲何姓女子車輛從李男車輛右後方向前超車，正好進入李男的視覺死角中，加上李未詳加查看視野輔助系統，直接向右變換車道，擦撞何女車輛，至其失控撞上護欄，險些翻落橋下。
員警獲報到場，李男、何女皆受輕傷，經酒測確定雙方酒測值為0，持續釐清確切事故原因。
警方表示，洲美快速道路是連接士林、北投的主要幹道，事發時正值下班尖峰時段，事故現場一度剩下1個車道可通行，員警獲報到場疏導並排除事故，迅速恢復交通。
警方呼籲，大型車輛存在諸多視野死角，縱然配有行車視野輔助系統，若駕駛人未提高警覺，詳加查看，仍有很大機率衍生交通事故，民眾不可不慎；用路人行車遭遇大型車時，務必保有「防禦駕駛」的觀念，保持安全距離及間隔，以維護自身行車安全。
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