快訊

15歲少年無照騎車闖紅燈釀嚴重車禍 紅牌大重機騎士重傷不治

確診個案自主回報疫調系統今啟動！ 五張圖看懂收到簡訊如何通報

「限速20公里」新手開車上路台大校園撞倒博士生 拖行2個車身

聽新聞
test
0:00 / 0:00

休旅車進入視覺死角、水泥預拌車右切 人車險翻下橋

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導

李姓男子近日駕駛水泥預拌車行經台北市洲美快速道路，在變換車道時擦撞右方一輛休旅車，致該車差點翻落橋下，所幸兩車駕駛接受輕傷，現場無酒駕情事，確切肇事原因有待釐清。

警方調查，53歲李男4月27日下午5時許駕車沿洲美快速道路往北投方向行進，44歲何姓女子車輛從李男車輛右後方向前超車，正好進入李男的視覺死角中，加上李未詳加查看視野輔助系統，直接向右變換車道，擦撞何女車輛，至其失控撞上護欄，險些翻落橋下。

員警獲報到場，李男、何女皆受輕傷，經酒測確定雙方酒測值為0，持續釐清確切事故原因。

警方表示，洲美快速道路是連接士林、北投的主要幹道，事發時正值下班尖峰時段，事故現場一度剩下1個車道可通行，員警獲報到場疏導並排除事故，迅速恢復交通。

警方呼籲，大型車輛存在諸多視野死角，縱然配有行車視野輔助系統，若駕駛人未提高警覺，詳加查看，仍有很大機率衍生交通事故，民眾不可不慎；用路人行車遭遇大型車時，務必保有「防禦駕駛」的觀念，保持安全距離及間隔，以維護自身行車安全。

警方獲報後通報拖吊車業者到場排除事故。記者李隆揆／翻攝
警方獲報後通報拖吊車業者到場排除事故。記者李隆揆／翻攝
何女車輛遭左側李男車輛擦撞。記者李隆揆／翻攝
何女車輛遭左側李男車輛擦撞。記者李隆揆／翻攝
李男車輛車頭擦撞何女車輛。記者李隆揆／翻攝
李男車輛車頭擦撞何女車輛。記者李隆揆／翻攝

車道 北投 休旅車

延伸閱讀

影／休旅車騎上分隔島狂冒煙　燒胎燒到該該叫、一旁民眾傻眼

中壢飆車？紅牌重機車禍騎士重傷 網批把路當賽道

適合拍鬼片？蔡炳坤逛北投樂園 網驚：沒人鞦韆盪越快

毒品人口躲警察竟駕車衝撞致1女警骨折 警持續追查中

相關新聞

台中透天屋起火、廁所塑膠門無法擋火 屋主慘死

台中市大里區新仁路三段84巷一處三樓透天屋今天凌晨1時許發生火警，消防局據報趕往灌救。當時房屋一樓已全面燃燒，消防人員在...

揭穿韓國醫生歐爸愛情騙局 安平警鄰里友善群組建功

台南市安平區50歲李姓女子經由網路認識自稱是韓國的男醫生，互加LINE後男醫生展開噓寒問暖溫情攻勢，試圖讓她陷入愛情陷阱...

15歲少年無照騎車闖紅燈 紅牌大重機騎士重傷不治

新北市土城區今天凌晨發生重大車禍。王姓少年騎機車載許姓友人出門，疑搶快闖燈欲行駛至對街，在路口跟一輛搶黃燈的紅牌重機撞上...

女被弟刺殺重傷 男友幫送醫卻丟包害慘死

台中周姓男子和姊姊相處不睦，去年因細故大吵竟持菜刀刺穿姊姊胸腔，周女的陳姓男友原要騎車載她就醫，途中怕自己毒品通緝身分曝...

迷糊貨櫃車 撞斷限高架

一輛貨櫃車昨天下午行經新北市成泰路一段與登林路口，疑似未注意前方有四米高限高架，當場撞斷，只見限高架應聲斷裂，橫壓在車頭...

「假檢警」再現 桃園婦闊氣領出350萬遭「真警」阻攔

桃園1名65歲陳姓婦人29日下午前往平鎮區金陵路三段郵局提領350萬元現金，不過陳婦填寫提款單時，不斷講電話，行員察覺有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。