休旅車進入視覺死角、水泥預拌車右切 人車險翻下橋

李姓男子近日駕駛水泥預拌車行經台北市洲美快速道路，在變換車道時擦撞右方一輛休旅車，致該車差點翻落橋下，所幸兩車駕駛接受輕傷，現場無酒駕情事，確切肇事原因有待釐清。

警方調查，53歲李男4月27日下午5時許駕車沿洲美快速道路往北投方向行進，44歲何姓女子車輛從李男車輛右後方向前超車，正好進入李男的視覺死角中，加上李未詳加查看視野輔助系統，直接向右變換車道，擦撞何女車輛，至其失控撞上護欄，險些翻落橋下。

員警獲報到場，李男、何女皆受輕傷，經酒測確定雙方酒測值為0，持續釐清確切事故原因。

警方表示，洲美快速道路是連接士林、北投的主要幹道，事發時正值下班尖峰時段，事故現場一度剩下1個車道可通行，員警獲報到場疏導並排除事故，迅速恢復交通。