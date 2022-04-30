藥局疑快篩試劑遭竊 兄弟檔補錢結束一場烏龍
快篩實名制上路第3天，新北市某藥局傳快篩試劑疑遭竊。警方今天說，經通知2人到案，原來是李姓兄弟檔，其中1人以為他買不到把錢收回，殊不知另1人拿快篩沒付錢，烏龍一場。
國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，中央流行疫情指揮中心實施快篩實名制，每件身分證、居留證都可購買一份，每份5劑共新台幣500元，28日上路。
新北市板橋區卻傳出有藥局店內快篩試劑遭竊，警方獲報到場處理，經調閱監視器畫面，鎖定涉案李姓等2名男子。
警方表示，案發於28日中午12時許，李姓兄弟檔經通知，今天中午現身派出所說明，他們供稱當天排隊過程中，因其中1人暫時離開後返回，遭後方客人質疑插隊，場面一度混亂，他們原本想買4盒快篩試劑，但藥師僅同意販賣2盒。
李姓兄弟檔說，掏錢的哥哥以為自己買不到，就把錢收起來，沒想到弟弟拿了快篩沒付錢，直到接獲警方通知，2人到警方說明，將補錢給藥局，才結束這場烏龍。
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