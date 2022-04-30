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教育子女從警服務社會 姜莊金英獲頒警察模範母親

聯合報 / 記者李宗祐／嘉義即時報導

轉眼間又來到溫馨五月，每年母親節嘉義市警局會表揚1名警察模範母親，今年甄選第一分局長榮派出所所長姜健鴻的母親姜莊金英獲此殊榮，局長王文澤今天親自前往姜媽媽台南家中贈榮譽狀及禮券。王文澤表示，警察同仁為維護社會治安奉獻心力，警察母親成為員警安定家庭最堅實的力量，在母親節前夕，特別向每位警察母親致上最深敬意。

市警局表示，姜媽媽平日居住於台南市下營區，幼時喪父，家境清寒，完成國小學業後，每日騎乘約30公里路程外出學習縫紉及工作，不辭辛勞。與先生育有2子，無怨無悔在家相夫教子、侍奉公婆，甚為重視親子教育，本於國家、社會先於家庭的理念，在長子姜健鴻及次子姜健中高中畢業後即鼓勵從警，貢獻所學於國家、社會，2子不負所望，皆投身警職為社會治安貢獻一己之力，在警界都有優異表現。姜媽媽平日亦熱心公益，遇里鄰街坊有困難時都會提供援助，孝親睦鄰，家庭生活美滿，言行都為2子楷模。

嘉義市警察局長王文澤（左）頒獎表揚警察模範母親姜莊金英。圖／嘉莪市警局提供
嘉義市警察局長王文澤（左）頒獎表揚警察模範母親姜莊金英。圖／嘉莪市警局提供

警察 母親節 模範母親 嘉義

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