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詐團搶搭快篩試劑熱潮 網購快篩寄來變口罩
刑事局今天指出，近期COVID-19國內疫情急速上升，民眾快篩試劑需求增加，引發搶購，也讓詐騙集團有機可乘，目前已有詐騙案例；民眾購買快篩試劑，一定要透過正常管道購買，以免掉入詐騙陷阱。
刑事局說，北部1名報案人想要買快篩試劑，透過朋友介紹廠商，也約定好了購買數量，分別以現金及匯款方式付完全部款項，共計49萬5000元，廠商允諾會把全部貨物交付給被害人，但過了約定交貨時間，仍未收到貨物，自覺遭詐騙，向派出所報案。
南部1名被害人上星期滑手機，看到臉書廣告刊登販賣快篩試劑，1組賣300元，立即透過messenger私訊賣家說要買，賣家給匯款帳號，被害人匯1萬元過去，超商取貨回家拆開，才發現寄來不是快篩試劑而是口罩，驚覺遭詐趕緊報案。
刑事局提醒，快篩試劑是第三級醫療器材，依據「醫療器材管理法」規定，只有醫療器材商及藥局可以販賣，國內並未開放可使用通訊方式在網路、電話、社群媒體等販售。
民眾有購買快篩試劑需求，請到取得販賣醫療器材商許可執照的地點購買，如藥妝店、醫療器材行、便利商店等或藥局購買，中央流行疫情指揮中心宣布家用快篩試劑販售實名制4月28日上路，相關販售資訊可查詢健保署、食藥署、藥師公會官網，有任何疑問可隨時撥打24小時165反詐騙諮詢專線查詢或110報案。
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