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不滿台鐵51停駛揚言今晚放炸彈 台鐵：已加強車站巡查

聯合報 / 記者葉冠妤曾健祐／台北即時報導

超過萬名台鐵員工明天五一不加班，衝擊台鐵班次銳減，原本台鐵表定全面停駛，今早宣布明天激動加開18班區間車。但今天傳出，有民眾因不滿台鐵停駛帶來困擾，揚言今晚要在台中站和新烏日站放置炸彈報復，讓司機員付出代價。對此，台鐵局證實，中午已接獲通報，並啟動緊急應變程序，加強車站巡查。

據傳，台中市1999市民熱線在今天上午約11時許接獲一名男子電話，聲稱因不滿五一勞動節台鐵列車停駛，打亂他的行程，將於今晚在台中站及新烏日站放置炸彈報復，要讓台鐵司機員付出代價，台中市府緊急通知台鐵。

台鐵副局長馮輝昇表示，約莫今天中午接獲警方通報後，台鐵已立即啟動緊急應變程序，除了依通報路徑通報國土安全委員會、陸警等相關單位，也請車站內同仁加強巡查。

馮輝昇說，為了因應五一不加班，台鐵設有詢問專區，對於來詢問的旅客都有充分告知接駁、退票等資訊，今天是首度遇到，也是唯一發生比較激烈反彈的旅客案例。

鐵路警察局台中分局說，已掌握轉通報資料，目前查證中。

台鐵局證實，中午已接獲通報，並啟動緊急應變程序，加強車站巡查。圖／台中市交通局提供
台鐵局證實，中午已接獲通報，並啟動緊急應變程序，加強車站巡查。圖／台中市交通局提供

台鐵 炸彈 加班

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