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國1后里北上匝道刨路機翻覆 警出動2輛吊車救援
國道一號中山高后里交流道北上匝道，今天上午發生一起大型刨路機翻覆的意外。刨路機翻覆車底朝天，一度影響后里交流道北上匝道的車輛通行，經協助處理後，中午12時許現場事故排除，機具翻覆原因尚待進一步釐清。
國道警方調查，今日上午9時許，1輛大型刨路機翻覆躺在后里交流匝道北上路肩，幸未波及其他車輛，警方獲報後到場維持焦桐，並出動兩台吊車前往處理，至中午12時障礙排除，北上匝道恢復正常通行。
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