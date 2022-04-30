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影／男子買快篩試劑...見藥師還沒拿千元鈔又趁機抽回
新北市李姓男子28日上藥局購買兩盒快篩試劑，結帳後又趁機將原本放在櫃台上的千元大鈔抽回快步走出藥局，警方接獲藥局報案，今天通知李男到案，警詢後依竊盜罪嫌函送新北地檢署偵辦。
新北市海山警分局前天接獲板橋區雨農路一間藥局報案，指稱當天中午身穿白色T恤的李姓男子，持兩張健保卡及一張千元大鈔到藥局購買價值500元的快篩試劑兩盒。
藥局人員將兩盒快篩試劑放在櫃台後，李男先拿走健保卡和快篩試劑後，順手又將放在櫃台上的千元大鈔也快速取走，隨即快步走出藥局，藥局人員調閱店內監視器畫面，發現千元大鈔確實被拿走，立即向警方報案。
海山警方獲報後，調閱藥局周邊監視器畫面，確認李男去向，並依實名制查出居所，李男接獲警方通知，已於今天中午到案，他供稱，因女兒所念學校有人確診，才會急忙到藥局購買快篩試劑，他以為一同前往購買的弟弟已付錢，才會將千元大鈔取回，否認貪小便宜。警詢後今天依竊盜罪嫌函送新北地檢署偵辦。
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