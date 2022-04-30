影／男子買快篩試劑...見藥師還沒拿千元鈔又趁機抽回

新北市李姓男子28日上藥局購買兩盒快篩試劑，結帳後又趁機將原本放在櫃台上的千元大鈔抽回快步走出藥局，警方接獲藥局報案，今天通知李男到案，警詢後依竊盜罪嫌函送新北地檢署偵辦。

新北市海山警分局前天接獲板橋區雨農路一間藥局報案，指稱當天中午身穿白色T恤的李姓男子，持兩張健保卡及一張千元大鈔到藥局購買價值500元的快篩試劑兩盒。

藥局人員將兩盒快篩試劑放在櫃台後，李男先拿走健保卡和快篩試劑後，順手又將放在櫃台上的千元大鈔也快速取走，隨即快步走出藥局，藥局人員調閱店內監視器畫面，發現千元大鈔確實被拿走，立即向警方報案。