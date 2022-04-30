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影／貨櫃車撞斷4米限高架 駕駛幸無礙
貨櫃曳引車黃姓司機，今天下午行經新北市五股區成泰路一段與登林路口，疑未注意前方有四米高限高架，當場撞斷，只見限高架應聲斷裂，橫壓在車頭後方，所幸駕駛沒有受傷，現場也未波及其他路過人車，駕駛沒有酒駕，確切肇事原因有待調查釐清。
據了解，貨櫃曳引車黃姓司機（47歲），今天下午12時30分許，駕車行經新北市五股區成泰路與登林路口（往泰山方向）黃男疑似未注意，前方有架設4公尺高限高架直接駛過，直接撞斷限高架，只見整支限高架段裂成三段，一段還橫壓在車頭後方，所幸駕駛沒有受傷，現場也未波及其他人車。
警方表示，警方獲報派員趕抵，駕駛沒有酒駕，肇事原因原因還需調查釐清。目前已協助排除障礙物，針對駕駛違規行為，將依道路交通管理處罰條例第60條，罰處900元以上1800元以下罰鍰；另限高架毀損部分，則由養護工程處向駕駛提出。
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