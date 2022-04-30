影／貨櫃車撞斷4米限高架 駕駛幸無礙

貨櫃曳引車黃姓司機，今天下午行經新北市五股區成泰路一段與登林路口，疑未注意前方有四米高限高架，當場撞斷，只見限高架應聲斷裂，橫壓在車頭後方，所幸駕駛沒有受傷，現場也未波及其他路過人車，駕駛沒有酒駕，確切肇事原因有待調查釐清。

據了解，貨櫃曳引車黃姓司機（47歲），今天下午12時30分許，駕車行經新北市五股區成泰路與登林路口（往泰山方向）黃男疑似未注意，前方有架設4公尺高限高架直接駛過，直接撞斷限高架，只見整支限高架段裂成三段，一段還橫壓在車頭後方，所幸駕駛沒有受傷，現場也未波及其他人車。